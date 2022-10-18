信用卡市場版圖將大洗牌？市場揭好市多聯名卡易主2大關鍵

全台250萬好市多（Costco）聯名卡會員注意了，好市多與國泰世華銀長達10年的聯名卡契約在明年8月到期後，新合作聯名銀行將易主為台北富邦銀，此次轉換聯名銀行將引爆台灣史上最大換卡潮，信用卡市場版圖也將大洗牌。

好市多聯名卡易主，對市場與消費者有三大影響，一、好市多共250萬張卡、每年刷近千億元，幾乎是「刷卡量保證」，這將讓位居信用卡老五的北富銀，猶如吃下大補丸，有機會與中信銀爭奪「刷卡二哥」的地位。

二、好市多聯名卡高達250萬張卡，轉換聯名卡銀行，將引爆台灣史上最大換卡潮。過去一般聯名卡易主，都僅需3個月作業時間，這次為確保這250萬張卡順利易主，北富銀將提早在今年底進駐做轉卡等前置作業。

三、國泰世華銀、北富銀兩家新舊聯名銀行，勢必加碼回饋做留客、搶客，消費者成好市多聯名卡易主的最大贏家。

好市多是在今年農曆年後，向旗下沒有量販卡等數家業者發出競標邀請，前五大發卡行中，除原聯名卡的國泰世華銀外，扣除台新銀大潤發卡、玉山家樂福卡競業外，僅剩北富銀和中信銀有能力搶標。

市場指出，這次好市多聯名卡，北富銀踢走國泰世華銀得標，有兩大關鍵因素，一、北富銀瞄準的是「含金量」極高、又以家庭成員居多的會員，可以推財富管理、賣保單、推信貸等，甚至進一步與momo合作，合作想像空間無限大，自然願意大砸逾12億元的天價權利金搶標。

若以好市多250萬張卡、每人月均刷3000元估算，一年刷卡量約近千億元，北富銀一年平均刷卡量3000億元立刻大補到4000億元。

二、國泰世華銀與好市多十年婚姻中，國泰世華銀支付刷卡回饋、高額行銷費，換來了約百萬戶的財管戶到手，與其再牽扯十年，不如轉攻低成本的cube卡（銀行卡），成本效益考量下，自然不願追價強求。

好市多在台灣造就量販店銷售傳奇，在店內只接受現金、及好市多聯名卡支付，卡友忠誠度和消費貢獻度極高。過去還曾接受美國運通卡在店內刷卡，但在2016年4月也與好市多情斷。

中信銀在2013年10月與好市多分手後，好市多就轉投入國泰世華銀懷抱，當時中信銀以發行美國運通卡、拉高回饋金留客；如今好市多店內僅能刷聯名卡一途，國泰世華銀也面臨挑戰。