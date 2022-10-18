再救產險業！金管會：三大巨災風險資本計提延兩年 降增資壓力

防疫險理賠海嘯未歇，金管會再出手拯救產險業。金管會宣布，將原定產險業得在2022年底前，新增計提恐怖攻擊、傳染病、信用保證等三大巨災風險資本延後兩年到2024年底上路，此舉可降低對業者資本適足率（RBC）衝擊、減緩增資壓力，讓業者「喘一口氣」。

這也是繼金管會日前對產險業祭出，可一次全額認列遞延所得稅資產，及居家照護融通額可減計提安定基金的兩大協助措施後，二度出手拯救產險業。

據金管會到17日止統計，今年至今防疫雙險已理賠1288億元，各大產險業已採增資、借款、出售不動產等方式籌資來強化資本適足率和現金流動性。

產險業者擔心，一旦依原定計畫在2022年底逐步導入ICS制度（RBC第三階段），增列巨災風險資本計提，恐讓低迷的RBC再承壓，業者增資潮又將再度席捲而來。

據產險公會試算，部分公司若在2022年第四季如期實施、增加3大巨災風險資本計提，多數業者RBC將減少14~25個百分點之間，最高恐驟降57個百分點。

為減緩RBC衝擊，公會在上周發函建議金管會可將3大巨災風險資本計提延後兩年到2024年底上路，金管會也首肯。

保險局副局長張玉煇說，延後實施有三大考量，一、防疫險理賠增加，保險業已全力投入相關資源，若如期實施將對資本適足率有些影響，二、距離2026年接軌日仍有三年緩衝期，三、為讓業者優先處理防疫險並穩步接軌ICS，因此延後兩年上路。

一家產險業者也說，以產險業有效保單的保障期間來估算，預計到明（2023）年下半年才能讓整個防疫保單到期落幕，若可讓業者在2024年有一個完整年度投注在接軌ICS的準備，可讓RBC到ICS可順利平穩過渡，且不影響原訂2026年的接軌目標。

金管會是在2020年7月宣布，將以國際保險資本標準（ICS）為架構，研訂我國保險業新一代清能能力制度，並預計2026年實施。該制度與目前風險資本額（RBC）制度有三大差異，一、資產負債評價方式，將全面改採公允價值評價以反映市價波動。

二、自有資本計算方法改採「分層法」，依資本品質及損失吸收能力等條件，區分為第一類資本及第二類資本，並訂定各類資本限額比率，促使業者朝強化普通股、保留盈餘等第一類資本發展。

三、風險資本計提方式不同且衡量範圍更廣；因業者財業務都須調整，因此金管會規畫採分階段導入。