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防疫保單理賠擴大至1,288億元 6家產險完成增資

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
10月11日至10月17日近一周防疫險理賠件數增加超過12.3萬件，理賠金額增加52.8億元。圖／聯合報系資料照片
10月11日至10月17日近一周防疫險理賠件數增加超過12.3萬件，理賠金額增加52.8億元。圖／聯合報系資料照片

防疫險理賠持續擴大。金管會今（18）日公布防疫保單最新數據，10月11日至10月17日近一周防疫險理賠件數增加超過12.3萬件，理賠金額增加52.8億元；疫苗險近一周理賠件數增加3.3萬件，理賠金額增加13.9億元。

金管會保險局表示，今年以來統計至10月17日止，防疫保單已理賠超過258萬件、理賠金額逾1,007億元；疫苗險理賠件數逾67萬件，理賠金額280億元，防疫雙險總件數325萬件，理賠金額共1288億元。

自今年以來統計至10月17日，防疫險部分，有效保單486萬件，保費收入45.3億，理賠金額是保費收入的22倍以上；疫苗險部分，有效保單241萬件，保費收入10.1億，理賠金額是保費收入的27倍以上，總計防疫險加疫苗險總有效保單共728萬件。

增資部分，金管會保險局副局長張玉煇指出，已核准六家產險業者增資，包括國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資90億元且已完成二次增資、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、和泰產險200億元、兆豐產20億元，六家合計707億元。

另外，上述六家皆已完成增資程序，以及有四家業者申請短期融通借款，以支應防疫險鉅額理賠金。現售商品部分，有三家業者三張商品，分別是兩產險一壽險，各有一張商品，不過承保上有限制，其中一家產險僅承保6~18歲保險人為限；另一家為壽險業，僅受理團險、不受理個人投保。

理賠 防疫險 增資

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