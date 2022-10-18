群益智慧聯網電動車基金獲准募集 11/24開募

低碳家園、環境永續已是全球共識，各大國已訂出淨零碳排的明確目標與政策方向，其中淘汰重度依賴石化燃料、產生大量碳排的燃油車更是重點政策，這也促使各大國際車廠積極進行電動車研發生產，相關產業鏈發展日漸蓬勃。此外，受到俄烏戰爭、極端氣候等因素干擾，全球缺電警報響起，也帶動多元電力、智慧儲能等電力商機興起。

有鑑於此，群益投信鎖定「電動車」與「電力商機」的全球雙電趨勢，推出群益智慧聯網電動車基金，並在10月18日獲得金管會核准募集，預計在11月24日展開募集，由中國信託商業銀行擔任基金保管機構，將發行新台幣、美元及人民幣三種計價幣別，提供投資人掌握全球兆元雙電商機。

群益投信表示，各國陸續公布禁售燃油車的時間點。當全球駕駛人的下一台車只能選擇電動車，等同宣告下一個百年移動革命已經開始，加上電動車的發展也要有「電」才能動，因此電力轉型及電動車新科技的發展已成為主流趨勢。近年來創投資金持續投入雙電產業新科技，錢景看俏。

群益投信表示，因此，「群益智慧聯網電動車基金」以全球受惠聚焦於電動車製造、儲能技術、自動駕駛、車聯網等個股為投資標的，提供投資人參與未來30年全球變革趨勢，尋求受惠於轉型趨勢的投資新機會。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，近年來國際大廠推出的平價電動車在全球掀起銷售熱潮後，其他知名大廠也紛紛推出電動車產品投入市場競爭。國際能源總署預估，今年全球電動車銷售量可望創下歷史新高。電動車滲透率持續提升，相關技術與零組件如先進駕駛輔助系統、自動駕駛、馬達與電控等發展前景可期。

洪玉婷指出，不僅如此，驅動電動車行駛的電力更是另一大值得關注的投資焦點，包括儲能設備、充電樁，以及在棄油轉電趨勢下所興起的太陽能、風力等多元電力發展更是方興未艾。