全盈+PAY微金融推新服務 富邦產險台新信貸上線最高享800元回饋

全盈+PAY 微金融服務推新功能！進入後疫情時代，消費者更漸習慣透過手機支付生活大小事。全盈+PAY 持續打造全方位的無「現」生活圈，即日起至11/30前，凡使用 全盈+PAY 付款投保富邦產險汽機車險，即享由全盈+PAY提供最高10%支付回饋，最高回饋800元。此外，全盈+PAY 用戶申辦台新銀行Richart小口貸、一口貸小額信貸服務，不僅最快20分鐘即可撥款，最高再享250元「全家」購物金回饋，為小資族周轉即時應援最佳小幫手。

另外，為邀請更多消費者加入無現金支付的普惠金融願景，全盈+PAY 第二波會員募集活動正式開跑，即日起至12/31期間，只要推薦好友加入 全盈+PAY，每成功推薦1人即回饋66元全盈儲值金，推薦越多回饋金額越高（限量66,666名，數量有限，贈完為止）；且活動期間累積推薦好友數前三名的用戶，最高可再獲得3萬元獎勵金。

看準台灣人愛喝飲料的特性，以及年逾800億的手搖飲商機，全盈+PAY 攜手「全家」私品茶、天仁茗茶、貢茶接力推出限量滿額回饋活動。「全家」私品茶與滴妹手搖飲品牌「再睡5分鐘」聯名的棉被系列飲品，11/1前使用 全盈+PAY 享第2杯1折限時回饋。另外，即日起至10/31，使用 全盈+PAY 於天仁茗茶消費滿100元，最高享80元「全家」購物金回饋；貢茶活動則於10/21開跑至11/4，活動期間使用 全盈+PAY 於貢茶消費滿50元，則享最高40元「全家」購物金回饋（每人每週限回饋乙次，限量5,000份，贈完為止）！

不只支付 微金融服務登場！汽機車險投保繳費、快速撥款小額信貸

為提供用戶360度全方位的生活應援，全盈+PAY 微金融服務推新功能，不僅首度攜手富邦產險合作，推出汽機車險網路投保支付保費服務，且即日起至11/30，凡投保汽機車險，使用 全盈+PAY 付款還可享5-10%限量回饋，最高回饋500元，綁定指定銀行信用卡再享最高300元回饋，最高合計可獲得800元回饋金。另外，更有台新銀行小口貸、一口貸等小額信貸申辦服務，小資周轉即時應援，最快20分鐘撥款，即日起至10/31，凡透過專屬連結申請開戶與申貸，並輸入專屬代碼，最高可享250元「全家」購物金。

除此之外，全盈+PAY 更支援33家合作銀行信用卡綁定，即日起至11/1期間，新用戶凡綁定玉山銀行、台新銀行、國泰世華、中國信託等4家指定銀行信用卡，於全台「全家」店舖消費滿額即回饋50元全盈儲值金。即日起至12/31，「全家」會員升級 全盈+PAY，並於「全家」使用 全盈+PAY 支付，享點數加倍送優惠（原消費1元累積1點，升級後每消費1元即可累積2點）。

為加速實踐無「現」支付的惠普金融願景，全盈+PAY 第二波會員推薦募集令開跑，即日起於12/31前成功推薦1名好友註冊 全盈+PAY，推薦人即可獲得66元推薦獎勵回饋，成功募集15名好友便可獲得超過1,000元的獎勵回饋，越多好友註冊 全盈+PAY，獎勵金額越高，限量66,666名，數量有限，贈完為止！活動期間累積推薦好友數前三名的用戶，更可分別獲得30,000元、20,000元、10,000元獎勵金（獎勵金以全盈儲值金形式發放，將於112/01/15匯入推薦人全盈電支帳戶中）。