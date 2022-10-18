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全盈+PAY推富邦產險、台新信貸上線 最高享800元回饋

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

全盈+PAY微金融服務推新功能！看準消費者已習慣透過手機支付生活大小事。全盈+PAY持續打造全方位的無「現」生活圈，即日起至11月30日前，凡使用 全盈+PAY 付款投保富邦產險汽機車險，即享由全盈+PAY提供最高10%支付回饋，最高回饋800元。此外，全盈+PAY 用戶申辦台新銀行Richart小口貸、一口貸小額信貸服務，最快20分鐘即可撥款，最高再享250元全家購物金回饋，為小資族周轉即時應援最佳小幫手。

另外，為邀請更多消費者加入無現金支付的普惠金融願景，全盈+PAY 第二波會員募集活動正式開跑，即日起至12月31日期間，只要推薦好友加入 全盈+PAY，每成功推薦1人即回饋66元全盈儲值金，推薦越多回饋金額越高；且活動期間累積推薦好友數前三名的用戶，最高可再獲得3萬元獎勵金。

看準台灣人愛喝飲料的特性，以及年逾800億的手搖飲商機，全盈+PAY攜手全家私品茶、天仁茗茶、貢茶接力推出限量滿額回饋活動。全家私品茶與滴妹手搖飲品牌「再睡5分鐘」聯名的棉被系列飲品，11月1日前使用全盈+PAY 享第2杯1折限時回饋。另外，即日起至10月31日，使用 全盈+PAY 於天仁茗茶消費滿100元，最高享80元全家購物金回饋；貢茶活動則於10月21日開跑至11月4日，活動期間使用全盈+PAY 於貢茶消費滿50元，則享最高40元全家購物金回饋。

為提供用戶360度全方位的生活應援，全盈+PAY 微金融服務推新功能，不僅首度攜手富邦產險合作，推出汽機車險網路投保支付保費服務，且即日起至11月30日，凡投保汽機車險，使用全盈+PAY付款還可享5-10%限量回饋，最高回饋500元，綁定指定銀行信用卡再享最高300元回饋，最高合計可獲得800元回饋金。另外，還有台新銀行小口貸、一口貸等小額信貸申辦服務，小資周轉即時應援，最快20分鐘撥款，即日起至10/31，凡透過專屬連結申請開戶與申貸，並輸入專屬代碼，最高可享250元全家購物金。

台新 產險

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