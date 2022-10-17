搶攻綠能商機富邦全球ESG綠色電力ETF預計20日掛牌上市

為維持經濟社會運作及生活品質，推動能源轉型勢在必行，綠能投資趨勢亦受到關注，富邦投信近期募集的全球ESG綠色電力ETF（00920），預計20日掛牌上市，發行價格為15元。

富邦全球ESG綠色電力ETF追蹤ICE FactSet全球綠能ESG指數，成分股來自全球與太陽能、風能、氫能、水力、地熱、生質能及電池儲能科技相關股票，每半年調整一次。

ICE FactSet全球綠能ESG指數主要篩選自由流通市值達1億美元、日均成交值達100萬美元，且綠能相關營收50%以上，並依據晨星旗下Sustainalytics的ESG風險分數，剔除風險較高或無評分者，最後納入自由流通市值排名前35企業。

富邦投信認為，綠能同時具備各國政策支持、投資潛力大、長期需求明確等特質，是未來重要的投資趨勢之一，以2022年7月底資料來看，ICE FactSet全球綠能ESG指數的投資產業類別分布，太陽能占比最高達29.2%，其次為風能21.6%、電池及儲能科技21.6%、多元再生能源16.3%，水力、氫能、地熱與生質能則分別占1~7%。

臺灣證券交易所表示，上市ETF產品日益豐富，涵蓋股票、債券、不動產、商品原物料等資產類別，近年更推出多元主題及ESG永續相關商品供投資選擇。各檔ETF基本介紹可參考證交所ETF專區的商品資訊(https://www.twse.com.tw/zh/ETF/list)。