快訊

饕客不捨…甫入選台南必比登推介 30年老店康樂街牛肉湯傳頂讓

黃義交生前心繫國事 友人：近日舊事被翻出影響心情

涉殺馬籍女大生殺人罪聲押 凶嫌10年前被控撞人肇逃辯「沒感覺」

搶攻綠能商機富邦全球ESG綠色電力ETF預計20日掛牌上市

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

為維持經濟社會運作及生活品質，推動能源轉型勢在必行，綠能投資趨勢亦受到關注，富邦投信近期募集的全球ESG綠色電力ETF（00920），預計20日掛牌上市，發行價格為15元。

富邦全球ESG綠色電力ETF追蹤ICE FactSet全球綠能ESG指數，成分股來自全球與太陽能、風能、氫能、水力、地熱、生質能及電池儲能科技相關股票，每半年調整一次。

ICE FactSet全球綠能ESG指數主要篩選自由流通市值達1億美元、日均成交值達100萬美元，且綠能相關營收50%以上，並依據晨星旗下Sustainalytics的ESG風險分數，剔除風險較高或無評分者，最後納入自由流通市值排名前35企業。

富邦投信認為，綠能同時具備各國政策支持、投資潛力大、長期需求明確等特質，是未來重要的投資趨勢之一，以2022年7月底資料來看，ICE FactSet全球綠能ESG指數的投資產業類別分布，太陽能占比最高達29.2%，其次為風能21.6%、電池及儲能科技21.6%、多元再生能源16.3%，水力、氫能、地熱與生質能則分別占1~7%。

臺灣證券交易所表示，上市ETF產品日益豐富，涵蓋股票、債券、不動產、商品原物料等資產類別，近年更推出多元主題及ESG永續相關商品供投資選擇。各檔ETF基本介紹可參考證交所ETF專區的商品資訊(https://www.twse.com.tw/zh/ETF/list)。

ESG 綠能 ETF

延伸閱讀

中職／富邦入主首冠在這裡？悍將、兄弟二軍18日起爭冠

台灣人壽TeamWalk App 凝聚企業員工向心力 落實ESG創造四贏共好趨勢

東捷資訊ESG解決方案 數位轉型與碳資產管理一站到位

永續投資2030年在台大爆發 個人財富3,420億美元將投入

相關新聞

股災影響新竹人購屋最深 股轉房資金不復見

全球股市跌跌不休，台股今年修正超過5千點，信義房屋針對網友進行問卷調查，結果顯示，主要都會區的購屋人中，新竹人自備款虧損...

純網銀第2家！將來銀行7月底累虧逾18億元 最快明年增資

繼連線商銀（Line Bank）今年6月辦減增資後，最快明年底前，將來銀行也恐跟進增資，將是純網銀增資的第二家。據金管會...

新台幣匯率盤中失守32元 資深匯銀主管詳細解析後市

全球經濟前景籠罩陰霾，國內今（17）日再度上演股匯雙殺戲碼。熱錢大舉匯出逾7億美元，新台幣匯率一度失守32元整數大關，最...

32元大關近在眼前 新台幣貶值速度看兩關鍵

新台幣匯率今天收在31.997元，改寫近6年新低，且盤中已經貶破32元整數大關。專家指出，台股與美元走勢是決定新台幣貶值...

32元將成新常態？ 台幣今重貶收31.997元 創近6年新低

台北股匯市再度上演雙殺，台股今 (17) 日大跌，台幣兌美元早盤也一度貶破32元大關，創2017年1月以來、近5年9個月...

台股狂跌！購屋人自備款虧損 越年輕影響越大

台股大跌，連帶影響購屋人自備款。信義房屋今（17）日發布網友問卷調查報告，六都加新竹縣市的購屋人中，以新竹人自備款虧損的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。