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存股族注意！群益台灣精選高息ETF預計20日掛牌

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

看好投資人青睞臺股高息優勢，投信業者積極推出聚焦股息的ETF，以滿足存股族退休理財需求，近日完成募集的群益台灣精選高息ETF（00919），募集規模逾30億元，每單位發行價格15元，預計20日在集中市場掛牌交易。

群益台灣精選高息ETF追蹤臺灣指數公司編製的臺灣精選高息指數，以國內上市櫃普通股為母體，從發行市值前300大股票中，篩選近四季稅後ROE為正數且符合流動性標準者，再依股利率大小排序選取前30檔作為成分股。

此一指數採股利率加權，並考量日成交金額作調整，設定個股權重上限10%、下限0.5%，每年成分股定期審核訂於5月及12月。

群益投信總經理陳明輝表示，全球金融市場震盪，在抵禦市場波動的配置中，高息資產具抗跌特性，且相對不受升息利空衝擊，或可為存股族提供長期穩健投資選擇，未來將持續規劃符合市場需要及趨勢的ETF。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志補充，群益台灣精選高息ETF預計採每季配息，成分股篩選參考最新股利公告，並且在5月定期審核時，會將定審生效前已除息且一年只配息一次的個股排除。

臺灣證券交易所表示，上市公司連年穩定配發豐厚股利，近期伴隨股市回檔修正，臺股殖利率已升至5％以上，優於全球主要市場，近年也有愈多ETF採季配息，但仍要提醒投資人，配息率不代表報酬率，務必詳閱公開說明書，了解商品並審慎評估再交易。

ETF 群益 配息

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