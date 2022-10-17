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解封消費潮動了！9月刷逾2800億元 Q3突破2.5兆元同飆高

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導

邊境解封消費潮動了。據各銀行公告，9月國人刷卡額達2,821億元，累計前9月刷破2.5兆元，單月、累計刷卡額連袂創史上同期新高，年增率各超過1成，主因是9月餐飲、旅遊逐步解封，銀行掀促刷活動所致，市場預估年底可望迎來解封後的大消費潮。

銀行主管說，9月刷卡年成長率大增有兩大主因，一、各銀行配合國內餐飲旅遊解封，在餐飲、旅遊、通路做大促刷，再度拉升國人消費動能，二、各銀行也開始發動國外旅遊行銷活動，看好耶誕假期開始到農曆春節後的大消費潮。

該主管坦言，目前海外刷卡仍尚未看到大幅成長，可能是因近期有虎航改班事件，影響正在觀望想出國的人，預估年底才會看到比較明顯的海外旅遊消費潮，各銀行都已摩拳擦掌、準備好迎來年底的消費熱潮。

據各銀行最新公告，9月國人刷卡額2,821.3億元，月減7%、但年增12.4%，主因是7~8月是暑假旺季、9月又比8月少一個交易日，使9月刷卡額較8月略減。

若以年增成長率來看，9月刷卡額、累計前9月刷卡額2兆5381億元，各年增12.4%及11.6%，單月和累計刷卡額都同步創史上同期新高，也比2020年疫情前還高，顯示民間消費動能已回穩，市場預估全年刷卡額將破3.4兆元飆新高。

以前五大發卡行來看，9月刷卡王依舊是國泰世華銀以480.2億元蟬聯，中信銀以458.6億元奪后，玉山銀380億元居老三。

第四大則是台新銀，9月單月刷卡額達300.3億元，連三個月再壓了北富銀一頭，拉大與北富銀差距。北富銀9月刷卡額279.8億元，雙方差距拉開到20.5億元左右。

以成長率來看，前五大發卡行中，除玉山和台新銀外，其餘三家9月年增都有雙位數成長，又以中信銀年增2成最高，主因是Line Pay卡、中油卡等簽帳額持續成長，國泰世華與北富銀各年增15%、16%。

若進一步以前9月刷卡額來看，中信銀因7月刷卡繳稅款「刷出天際」，使累計前9月刷卡額以62.5億元贏過國泰世華銀，誰能拿下「全年刷卡王」難料。

中信銀前9月刷卡額4216.2億元，贏過國泰世華銀的4153.7億元，玉山銀累計前9月刷3576億元，台新銀2826億元，北富銀2514億元，台新與北富銀差距約312億元。

刷卡 國泰世華

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