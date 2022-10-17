新台幣匯率盤中失守32元 資深匯銀主管詳細解析後市

全球經濟前景籠罩陰霾，國內今（17）日再度上演股匯雙殺戲碼。熱錢大舉匯出逾7億美元，新台幣匯率一度失守32元整數大關，最低貶至32.015元、最多貶值1.31角；眼見匯價重返32字頭，場外出口商一湧而上，加上中央銀行進場阻貶，終場重貶1.13角、收31.997元，為近六年新低，總成交量為14.945億美元。

即使新台幣匯率今日收盤未能攻破32元大關，但資深匯銀主管指出，新台幣和其他亞洲貨幣一樣，依舊維持貶值趨勢，因此，新台幣匯率重返32字頭價位是遲早的事，一旦攻破32元，匯價將進一步向下測試32.2元、32.5元。

回顧今日匯市交易，台股跟隨美股大跌，熱錢也源源不絕撤出，全天總成交量近15億美元裡，近一半為外資匯出所貢獻；一如預期，新台幣匯率盤中貶至32字頭，但逢匯價跌深，出口商便大舉進場拋匯，匯銀主管說，「32字頭的價位已經快六年沒見過了，對廠商而言，此時為進場拋匯的好時機。」

匯銀主管還說，雖然熱錢撤出力道仍略勝一籌，但有了出口商擔任美元供給角色，老大（央行）就沒有積極進場賣匯，只在收盤前補上一筆，讓新台幣31字頭匯價「多守住一天」。央行統計顯示，新台幣匯率今天貶值金額1.13角，為近一周最大。

展望後市，匯銀主管認為，新台幣匯率近期仍將維持貶值格局，如果股市能持穩、熱錢暫緩撤出，匯率貶值速度或許就能緩和一些，短期內波動區間估計為31.8~32.2元。

央行統計顯示，今年以來，美元指數累計上漲18.07%，非美貨幣對美元全數貶值，其中日圓匯率重貶22.56%為「最弱亞幣」，台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶值17.17%，新台幣匯率貶幅13.46%，人民幣與星元貶幅分別為11.43％和5.17%。