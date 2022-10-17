勤業眾信：雲端平台成財務報告及永續報告書最佳自編解決方案

金管會於2020年發布「公司治理3.0－永續發展藍圖」，希冀透過五大主軸，健全台灣資本市場發展。為因應政府政策及全球永續趨勢，勤業眾信聯合會計師事務所今（17）攜手雲端平台Workiva舉辦「一鍵串聯－永續財務數位轉型的契機研討會」，針對金管會「提高資訊透明度，促進永續經營」之主軸，推行企業數位轉型與雲端平台服務，提醒企業務必掌握上市（櫃）公司「資訊揭露時效及品質」及「強化ESG資訊揭露」兩大重點。勤業眾信建議，全球政府均積極建立永續發展政策，回歸企業自身可從內部系統著手，透過平台技術緊密串聯財務、會計及永續發展，提升企業整體資訊透明度及準確度以及時搭上永續發展藍圖的列車。

勤業眾信聯合會計師事務所審計服務副營運長龔則立致詞表示，在全球產業快速發展及政府的新政策推動下，企業提升自身報告的編製能力與強化資訊揭露品質變得相對重要。為協助企業因應「公司治理3.0」的施行，勤業眾信致力推動審計創新與數位轉型，除了可以增進效率與降低風險外，更協助企業藉此機會達到財務數位轉型及強化永續經營能力。

透過實地操作雲端平台，展示數位轉型的解方。服務團隊表示，企業在傳統編製財務報告的過程所遇到的痛點，不外乎報告編製流程曠日費時及往來版本過多不易控管。若企業財務報告能透過雲端平台編製，可將財務報告的揭露資訊與ERP系統相互串聯，只需一鍵，隨時隨地能取得最即時的財務報告。另外，雲端平台的優勢就是能隨時同步並儲存大量匯集的資訊，企業不用再擔心財務報告編製時找不到軌跡，亦能使用版本核對確保資訊的準確性，大幅增加整體編製效率。

現行永續報告書所揭露的非財務資訊，需要透過跨系統、跨部門甚至跨國別來回蒐集資料，透過雲端平台線上協作功能，將減少大量往來溝通所造成的資訊落差，提升報告編製的即時性，最新的GRI、SASB、TCFD等永續報告準則框架亦可隨時於平台內查看，節省編製時間。

此外，永續報告書隨著利害關係人的重視及第三方驗證範圍擴大，依照傳統報告編製模式，各部門必須耗費更多的心力以維持資訊揭露的品質及時效，藉由具備專利技術的雲端平台資料匯集及串聯功能，必可成為企業在編製各式報告的得力助手。

大聯大投資控股股份有限公司財務長袁興文經驗分享表示，透過Workiva平台，大聯大集團，甚至是集團旗下子公司，業已達成主管機關要求之財報自編，並增加報告核對之效率，更減少檔案往來所產生之時間差及錯誤，大幅提高了編製工作效能。並且利用該平台之協作功能，開立海外子公司協作帳號，於平台中一同編製股東會年報，更透過平台權限設定，提供外部審計團隊進入平台檢視報告內容，降低與查核團隊信件往來之需求，提升合作。

勤業眾信聯合會計師事務所永續發展服務負責人陳盈州會計師於會中指出，目前「公司治理3.0－永續發展藍圖」亦希望企業能在永續經營的架構下，提升資訊揭露品質及透明度並善盡社會責任。隨著全球科技和政經環境的不斷變革，產業也正在快速蛻變中，不論是財務報告或企業永續報告，為符合利害關係人的期待，企業數位轉型可說是刻不容緩。企業應從自身內部發起改變，持續優化系統及資料平台，由內而外的呼應永續的大趨勢，以響應政府的「永續發展藍圖」。