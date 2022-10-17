房市不妙！3成1新竹購屋人股災賠掉自備款

全球股市跌跌不休，台股今年從高點以來也修正超過5千點，股民虧損慘烈。信義房屋針對網友進行問卷調查，結果顯示，主要都會區的購屋人中，新竹人自備款虧損比例最高，多達31%，等於10位購屋人就有3人賠掉自備款，暫緩購屋計畫。

至於各年齡層受影響狀況，年紀越輕則影響越大，未滿30歲的購屋人，有29%的購屋自備款虧損，30~34歲則有26%受訪者的自備款虧損，因而暫時觀望。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，今年以來台股不斷破底，各類股股價呈現無差別式下跌，尤其是半導體族群股價修正幅度甚大，也符合新竹地區購屋人自備款虧損比例最高的狀況。

他表示，台股跌跌不休，一來參與的投資人資產蒸發，二來也讓人擔心景氣與企業未來獲利衰退，也會反映到房市信心上，也可以說去年的股轉房的資金行情，今年已經不再復見。

以區域來看，新竹是受股災影響相對顯著的區域，調查31%的受訪者自備款虧損，暫時觀望，其次則是新北市的25%與台北市的21%，雙北市研判應是中產的比例相對較高，因此受到的影響程度也比其他都會區高。

年齡調查部分，可能越年輕的投資人對於風險承受度越高，相對面臨今年的股災也會相當有感。調查顯示，未滿30歲的購屋人，有29%受訪者自備款受損，其次則是30~34歲約有26%的人自備款受損。