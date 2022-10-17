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中信銀推中小企業數位申貸平臺 最快2個營業日核貸

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導
中信銀行推出「中小企業數位申貸平臺」，可提供企業客戶24小時線上申請，最快2分鐘完成填單，並同步運用多項專利技術辨識查驗，透過視訊訪查，全程免接觸，最快2個營業日核貸。中信銀行提供
中信銀行推出「中小企業數位申貸平臺」，可提供企業客戶24小時線上申請，最快2分鐘完成填單，並同步運用多項專利技術辨識查驗，透過視訊訪查，全程免接觸，最快2個營業日核貸。中信銀行提供

中信金旗下子公司中國信託商業銀行，去（2021）年配合政府紓困方案，一個月內領先業界推出「中小企業貸款紓困數位申貸流程」，協助有資金需求的小規模營業人線上申請貸款。今(2022)年中國信託銀行持續精進數位金融服務，推出「中小企業數位申貸平臺」，可提供獨資或合夥的微型企業及一般公司戶24小時線上申請，最快2分鐘完成填單。

中信銀行同步運用多項專利技術辨識查驗，透過視訊訪查，全程免接觸，減少文件往返及等待會面流程，突破時間、空間等限制，最快2個營業日核貸。

過去中小企業申請貸款，往往面臨文件繁複、傳輸不易以及申貸時間冗長等問題，中信銀行將中小企業申貸流程導入EdgE（End-to-end digitization）專案，從客戶需求檢視申貸流程，透過團隊敏捷開發，打造「中小企業數位申貸平臺」。

企業客戶可至中信銀行官網活動網頁留下資料，最快1個營業日之內將有專人聯繫，評估後提供客戶「中小企業數位申貸平臺」連結，此平臺藉由多項專利技術進行辨識查驗，客戶無須親臨分行，即可遠端進行驗證，企業貸款所需檢附的佐證資料，可透過數位上傳功能傳送，減少文書往返時間，最快僅需2分鐘即可完成線上申請作業。

此外，以往企業申請貸款，銀行人員需與客戶預約實地訪查，確保企業營運事實及營運狀況。中信銀行導入遠距視訊、光學字元辨識、臉部辨識、經緯度等技術進行視訊訪查，以光學字元辨識、臉部辨識技術比對線上申貸證件，透過遠距視訊及經緯度技術以確認營運地點及現況。

中信銀行視訊訪查之專業技術，可讓銀行及客戶多方參與會議，即時查證場景真實性並留存數位軌跡，若文件齊備，最快2個營業日可核貸，平臺上線一個多月，數位進件已佔整體中小企業進件申貸的30%。

中信銀行辦理企業紓困貸款業務發現，很多中小企業不易向銀行籌資，為扶植更多中小企業發展，體現普惠金融精神，中信銀行持續優化授信規格，打造「中小企業數位申貸平臺」，期待提供快速的融資服務，滿足更多中小型企業營運資金需求。

中信銀行2021年已協助近1萬家中小企業取得融資服務，今年因此榮獲財團法人中小企業信用保證基金「青創、新創暨微型事業相挺獎」肯定，未來將持續提供創新數位金融服務，成為台灣中小企業主的強大後盾。

中信銀行 視訊

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