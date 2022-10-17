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股災影響新竹人購屋最深 股轉房資金不復見
全球股市跌跌不休，台股今年修正超過5千點，信義房屋針對網友進行問卷調查，結果顯示，主要都會區的購屋人中，新竹人自備款虧損的比例最高，有31%受訪者的自備款出現虧損，至於各年齡層受影響狀況，年紀越輕則影響越大，未滿30歲的購屋人，有29%的購屋自備款虧損，30~34歲則有26%受訪者的自備款虧損，因而暫時觀望。
信義房屋專案經理曾敬德指出，今年以來台股不斷破底，尤其是半導體族群股價修正幅度甚大，也符合新竹地區購屋人自備款虧損比例最高的狀況；而台股跌跌不休，一來參與的投資人資產蒸發，二來也讓人擔心景氣與企業未來獲利衰退，也會反映到房市信心上，去年的「股轉房」的資金行情，今年已不再復見。
以區域來看，新竹是受股災影響最顯著的區域，31%的受訪者自備款虧損，暫時觀望，其次是新北市的25%與台北市的21%，雙北市應是中產階級的比例相對較高，因此受到的影響程度也比其他都會區高。
曾敬德指出，這次股災幾乎跌到2020年11月的起漲點，也出現不少網友貼出鉅額虧損的畢業文，有相當比例的購屋資金出現虧損，又在利率升升不息的影響下，購屋腳步較去年同期放緩許多。
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