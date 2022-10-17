台股狂跌！購屋人自備款變少 越年輕影響越大

台股大跌，連帶影響購屋人自備款。信義房屋今（17）日發布網友問卷調查報告，六都加新竹縣市的購屋人中，以新竹人自備款虧損的比例達31%最高；各年齡層受影響狀況，則是年紀越輕則影響越大，未滿30歲的購屋人，有29%的購屋自備款虧損，30~34歲則有26%受訪者的自備款虧損，因而暫時觀望。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，今年以來台股就是不斷破底，各類股股價呈現無差別式下跌，尤其是半導體族群股價修正幅度甚大，也符合新竹地區購屋人自備款虧損比例最高的狀況，台股跌跌不休，一來參與的投資人資產蒸發，二來也讓人擔心景氣與企業未來獲利衰退，也會反映到房市信心上，也可以說去年的股轉房的資金行情，今年已經不再復見。

以區域來看，新竹是受股災影響相對顯著的區域，調查31%的受訪者自備款虧損，暫時觀望，其次則是新北市的25%與台北市的21%，雙北市研判應是中產的比例相對較高，因此受到的影響程度也比其他都會區高。

年齡調查方面，曾敬德表示，可能越年輕的投資人對於風險承受度越高，相對面臨今年的股災也會相當有感，調查顯示，未滿30歲的購屋人，有29%受訪者的自備款受損，其次則是30~34歲約有26%的人自備款受損，其次則是中產階級的40~44歲，約有23%的受訪者，自備款因股災虧損，年齡越大則相對保守一些，50歲以上因為股災自備款受損的比率則在13%、14%。

曾敬德指出，這次股災幾乎跌到2020年11月的起漲點，網路上也出現不少網友貼出鉅額虧損的畢業文，有相當比例的購屋人資金面的確出現不少虧損，今年購屋人在股市跌跌不休、利率升升不息的影響下，購屋腳步也相較去年同期放緩許多。