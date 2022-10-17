元大銀行信用卡 獲環保署雙標籤認證

永續發展的關鍵時代，金融業扮演著推動社會邁向永續轉型的要角，元大金控（2885）及子公司持續促進綠色金融服務，子公司元大銀行全系列信用卡通過ISO 14067產品碳足跡及PAS2060碳中和驗證，今(2022)年10月更通過環保署產品碳足跡標籤、產品碳足跡減量標籤的雙重認證，攜手供應鏈在各產品生命週期中降低碳排，並持續提高客戶端的數位化連結，共同降低信用卡消費過程中的溫室氣體排放，帶動客戶共同響應綠色生活。

元大銀行致力在金融服務中落實碳足跡減量，經檢視信用卡原料取得、製造、配送銷售、使用及廢棄處理，五大生命週期共97項活動數據，盤查出元大銀行每張信用卡碳足跡約為850公克，串聯上、中、下游廠商進行系統化的碳排管理，零碳信用卡有效達成碳足跡減量；元大銀行也鼓勵卡友使用行動支付，減少紙本簽單使用，今年12月31日前，持指定信用卡綁定台灣行動支付APP消費達檻最高送17杯咖啡；持元大icash聯名卡綁定icash Pay消費最高享20%OP(OPEN POINT)點回饋 。

為全面落實環保減碳愛地球，元大銀行積極推廣電子帳單，只要持卡人申請電子帳單，即享持電子帳單期間免年費優惠，新戶申辦元大鑽金智富icash聯名卡，核卡30天內不限金額任刷一筆一般消費，享新戶首刷禮統一超商500元虛擬商品卡及元夢金500點，啟用icash2.0電子票證功能，再享六個月自動加值交易5%鑽金紅利回饋，愛護地球還可享有回饋。

數位減碳愛地球，元大金控亦積極打造數位金融服務，元大證券及元大銀行APP雙雙取得ISO14067產品碳足跡及PAS2060碳中和國際驗證，元大證券投資先生APP也提供上市櫃公司治理評鑑前20%及台灣ESG成分股等永續發展的選股指標，作為客戶投資決策參考；元大銀行客戶也可於行動銀行APP中，我的碳帳戶功能檢視透過線上金融交易達成的減碳效益，元大金控將持續強化金融服務機構在全球低碳轉型所扮演的重要角色，帶動客戶邁向低碳綠色生活。