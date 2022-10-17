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投資級債殖利率大漲 法人： 配置時機來了

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美銀美林美國投資級債券指數在不同條件下進場的平均報酬
美銀美林美國投資級債券指數在不同條件下進場的平均報酬

通膨加上Fed鷹派升息，美國10年期公債殖利率竄升，投資人關心要如何因應？永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，今年以來至9月底美國投資等級債指數下跌16.1%，創下金融海嘯以來最大跌幅，債券資產出現難得的評價吸引力，加上發債企業償債能力依然穩健，近期的修正提供投資人不錯的進場機會，投資等級債殖利率來到5.7%，從歷史經驗來看，配置時機浮現。

債券價格走低殖利率持續往上，截至9月底，美銀美林美國投資等級債指數殖利率來到5.7%，創2009年5月以來首見，根據永豐金證券的統計，自2000年以來，若投資人在殖利率超過5%以上時進場美國投資等級債(以美銀美林美國投資級債指數回測)，分別持有1、2、3年的平均報酬為8.1%、15.9%及24.5%，明顯優於任一個月進場的平均報酬5.8%、12%及18.4。此時進場相對有利。

陳泓睿說，在高殖利率環境下，投資債券一方面有較好的利息收入，當美國公債殖利率不再走高甚至開始往下時，還有機會賺取資本利得，是現階段可以考慮的投資布局。一般投資人可以選擇逢低買入投資等級債券基金或是ETF，這兩種投資標的具投資金額門檻低，及分散風險兩大優勢，可以採分批買入的方式降低擇時風險並慢慢累積部位，除了單筆投入，謹慎的投資人亦可採定期定額策略。

至於投資金額較大的投資人，可透過複委託平台直接購入龍頭企業公司債。陳泓睿表示，近期龍頭企業債券價格明顯修正，部份甚至低於票面價格，但這些大型企業都具備營業護城河、及具產業龍頭地位等特性，發生違約機率低，趁債券折價時購入，持有至到期，不但每年有利息收入，到期時還有機會獲得資本利得。

陳泓睿建議投資人，債券基金、ETF或是海外債都有配息或是利息收入，可將配息資金再投資於定期定額股票型基金或是存股，趁股市較便宜時買入，藉此來增加投資組合報酬，擴大活絡投資資產的效益。近期投資級債浮現的吸引力值得關注，投資人可以把握近期的收益甜蜜點。

美國公債 高殖利率

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