醫療科技現商機 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金今開募
全球人口優勢加上高齡化趨勢，兩大勢力積極帶動醫療科技新商機，鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金將於17日盛大開募！
隨著先進醫療科技推出的革命性技術，除了為原有的醫療方式或設備帶來變革之外，也進而成為該領域的龍頭廠商，藉由研發提升優勢，擴大市佔規模、獲利表現與財務體質，整體產業投資前景看好。
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產證券投資信託基金投資於「先進醫療科技」優質企業，以掌握全球長期醫療科技趨勢發展。為打造穩定回報的投資組合，本基金除了配置9大醫療科技類股票外，同時搭配債券ETF資產，並提供新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣等多元計價幣別，以及累積、月配息，前後收等完整級別選擇。本基金風險報酬等級為RR3，由台北富邦商業銀行擔任基金保管機構，預計於10月17日至10月21日盛大募集。
鋒裕匯理投信表示，醫療科技產業以強勁剛性需求，與通膨、景氣相關性低，當傳統股債資產相關性提高且價格波動度上升之際，投資人不妨以「先進醫療科技龍頭股票+優質好債ETF」的多重資產配置，穩度景氣多空。
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