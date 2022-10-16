快訊

比分Live／U23二局下對手靠中華失誤及安打追回一分 2:1仍領先日本

柯文哲颱風天輔選被罵爆 晚間取消台中行程北返「坐鎮防災中心」

影／太恐怖！汐止伯爵山莊「大範圍土石流」 急疏散130人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社會防護網不能沒有它們！ 保經老董疾呼：重振保險業形象

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
去年買防疫保單成為全民運動，各家保險業者都湧入眾多申請民眾。示意圖，民眾排隊購買防疫保單。圖／聯合報系資料照片
去年買防疫保單成為全民運動，各家保險業者都湧入眾多申請民眾。示意圖，民眾排隊購買防疫保單。圖／聯合報系資料照片

防疫保單「類擠兌」亂象，讓產險業面臨史上最大增資潮。保經公司董事長呼籲，保險是重要的社會防護網，政府防疫政策大轉彎，包括「從清零邁向共存」、「快篩即確診」等是重傷產險業的主因，業者對此已付出慘痛代價、形象也受損，當務之急是重振保險業者的形象，因為「建構社會防護網不能沒有它們。」

一家保經公司的董事長說，防疫險之亂，政府其實曾暗示業者要「吞下去」，而業者也吞了，代價就是總金額恐上看1,800億元的理賠金，某種程度而言，防疫險成為政府安撫民心的工具，讓商業保險公司扛下了社會保險的責任，並吃掉產險公司也許是未來十年的利潤，往者已矣，至少要想辦法重振保險公司的形象，不能讓消費者不相信保險公司。

「一家產險公司的副總，原本算是有一定的社經地位吧，現在都不敢跟別人說自己在產險業工作，改口說是金融業，就知道這次的防疫保單之亂，對產險業的士氣造成多大的打擊」，保經公司董事長說。

但是，台灣面臨高齡化、少子化，加上健保也有財務問題，國人的健康醫療、重大傷病、癌症、退休規劃等，都需要商業保險打造社會安全網，這個行業的信譽被打壞、民眾都不保險了，未來生病、老了、發生意外，不只沒有收入，也沒有足夠的保障，對社會會是很大的負擔。

保經公司董座說，保險有一些保證收益的商品，雖然收益率不是很高，但至少是穩定的收入，現在股債市大跌，更可看出保證收益的保險產品確實有其價值，保險是社會安全的基石，絕對不能讓消費者對保險失去信心。

防疫險 防疫保單 產險 理賠

延伸閱讀

防疫創新功勞 議員轟氣球吹太大 黃珊珊：查一查就知

指揮中心成立1000天 楊志良：陳時中政治考量、政治防疫

蔡英文細數防疫成績 蘇貞昌：抗疫路還有比病毒更毒的口舌是非

保險業對瑞信曝險額 達1,102億

相關新聞

股匯雙漲恐「曇花一現」 新台幣匯率周一面臨32元保衛戰

美國通膨預期居高不下，鷹派升息步調難以扭轉，拖累美股上周五（14日）應聲重挫，國內股匯市明日開盤行情恐受衝擊，新台幣匯率...

保險業績明年會更好？ 保經董座們這麼說

台灣國境解封、正式進入與國際接軌的「與病毒共存」時代，保經業者看好今(2022)年第4季與明年的保單銷售業績，多家保經公...

匯市最前線／台幣偏弱 恐下測32.2

美聯準會（Fed）鷹派升息腳步不變，美國聯邦資金利率可能走高到5%，利差因素下，亞、歐主要貨幣上周對美元持續疲軟，匯銀主...

社會防護網不能沒有它們！ 保經老董疾呼：重振保險業形象

防疫保單「類擠兌」亂象，讓產險業面臨史上最大增資潮。保經公司董事長呼籲，保險是重要的社會防護網，政府防疫政策大轉彎，包括...

中信銀刷卡繳稅額 創新高

2022年刷信用卡繳綜合所得稅，五大卡行個別成績首度曝光。中國信託銀行在優惠縮水下，金額跳高至441億元，創下我國刷卡繳...

壽險業逆風 初年保費銳減

股債市低迷，加上民眾資金有從保費轉存款的現象，整體壽險業9月初年保費（FYP）含負債項下僅563億元、年減41.1%，金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。