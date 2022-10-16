社會防護網不能沒有它們！ 保經老董疾呼：重振保險業形象

防疫保單「類擠兌」亂象，讓產險業面臨史上最大增資潮。保經公司董事長呼籲，保險是重要的社會防護網，政府防疫政策大轉彎，包括「從清零邁向共存」、「快篩即確診」等是重傷產險業的主因，業者對此已付出慘痛代價、形象也受損，當務之急是重振保險業者的形象，因為「建構社會防護網不能沒有它們。」

一家保經公司的董事長說，防疫險之亂，政府其實曾暗示業者要「吞下去」，而業者也吞了，代價就是總金額恐上看1,800億元的理賠金，某種程度而言，防疫險成為政府安撫民心的工具，讓商業保險公司扛下了社會保險的責任，並吃掉產險公司也許是未來十年的利潤，往者已矣，至少要想辦法重振保險公司的形象，不能讓消費者不相信保險公司。

「一家產險公司的副總，原本算是有一定的社經地位吧，現在都不敢跟別人說自己在產險業工作，改口說是金融業，就知道這次的防疫保單之亂，對產險業的士氣造成多大的打擊」，保經公司董事長說。

但是，台灣面臨高齡化、少子化，加上健保也有財務問題，國人的健康醫療、重大傷病、癌症、退休規劃等，都需要商業保險打造社會安全網，這個行業的信譽被打壞、民眾都不保險了，未來生病、老了、發生意外，不只沒有收入，也沒有足夠的保障，對社會會是很大的負擔。

保經公司董座說，保險有一些保證收益的商品，雖然收益率不是很高，但至少是穩定的收入，現在股債市大跌，更可看出保證收益的保險產品確實有其價值，保險是社會安全的基石，絕對不能讓消費者對保險失去信心。