保誠人壽鼓勵保戶申請e化 註冊會員抽Switch

全球暖化問題日遽嚴重，節能減碳已是全球公民刻不容緩的責任，根據資誠聯合會計師事務所最新《2022淨零排放經濟指數報告》，全球脫碳率創10年新低，並呼籲各界需加速減碳行動。保誠人壽鼓勵保戶申請e化，註冊成為「保戶e點通」會員，就有機會抽中「Nintendo Switch健身環大冒險主機組合」。

保誠人壽將「管理氣候變化的人為影響」訂為集團ESG三大策略之一，承諾2050年達到淨零投資，在保誠業務所在的各個市場，實行低碳經濟轉型策略，以共同達成2050淨零排放目標。

除了具體落實少紙化以降低碳排放量，為地球環境善盡企業社會責任，保誠人壽藉由e化滿足消費者對於服務「即時」與「便利」的需求。例如保誠「保戶e 點通 」讓客戶透過數位工具即可完成如保單資料查詢、保單服務紀錄查詢、線上資料變更服務等，輕輕鬆鬆e指搞定。

為鼓勵保戶善用「保戶e 點通」服務，一起加入節能減碳的行列，保誠人壽特別推出「輪轉e夏」活動，即日起至2022年11月底止，保誠人壽保戶只要註冊成為「保戶e點通」會員，就有機會抽中「Nintendo Switch健身環大冒險主機組合 」 。

「保戶e點通」會員可以透過此平台檢視個人保單相關資料是否正確，確實做好保單管理，活動期間完成線上保單變更，還可參加線上抽獎活動，有機會獲得7-ELEVEN 50元至500元等值商品卡、CITY CAFÉ飲品提貨卡等多項好禮，新舊會員皆可參加。