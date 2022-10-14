台新人壽資本水準穩定 獲「twAA-」評等、展望穩定

中華信評今天授予台新人壽財務實力及發行體信用評等為「twAA-」，評等展望為「穩定」。中華信評表示，台新人壽在台新金集團（2887）中具有的核心地位，同時亦反映台新人壽固定收益投資，令人滿意的資產品質與可控管的外匯風險。

中華信評進一步說明，台新人壽亦因其極佳的流動性與比重較高的自我掌控銷售通路而受惠。雖然未來兩年台新人壽將致力於追求強勁的業務增長，中華信評預見，台新金將為該公司的成長計劃提供必要支持，並將其資本水準維持在相對穩定的水準。

中華信評認為，台新人壽與台新金在財富管理業務方面的優勢能有效搭配。今年六月底時，該公司在台新金控集團合併資產中的貢獻占比約達 10%，在合併股東權益中則占 9%。以資產規模來看，台新人壽為台新金控集團的第二大子公司。

中華信評認為，該公司將持續透過利變型保單與投資型保單商品，達到強勁的業務成長。雖然台新人壽在業務擴張階段應僅能為集團帶來的獲利貢獻有限，不過中華信評認為，台新金控應會堅定將台新人壽的資本維持在一定強度。台新金該公司快速的業務成長提供支持，從近期對台新人壽進行新台幣50億元的現金增資可看出。

台新人壽的業務風險結構評估結果，略低於國內壽險業的平均水準，主要受其競爭地位影響。該公司的營運地理區域主要集中在台灣的壽險市場。根據標普全球評級的評估，台灣壽險業的保險業與國家風險評估結果為略高風險等級。

台灣壽險業者資產與負債到期時間不相稱的結構性弱點，使台灣大部分的壽險公司暴露在資產負債表的波動風險當中。再者，利率持續偏低的情況，使台灣壽險公司的獲利提升空間受限，並已導致壽險業中普遍存在負利差的問題，負利差指平均保單取得成本高於平均投資報酬之情況。

中華信評認為，台新人壽的競爭地位略低於國內業界平均水準，這主要是因為該公司業務規模較小、以及費用支出比，因目前仍處擴張發展階段而偏高，進而造成其營運績效表現低於平均水準。台新人壽的集團聯屬企業台新國際商業銀行，在銀行保險領域具備令人滿意的專業能力，應可經由提供穩定的客戶基礎從中協助台新人壽，進而有助於抵消該公司在可能面臨的規模限制。

中華信評評估認為，台新人壽的財務風險結構在普通等級，且因該公司低於平均的資本與獲利能力而有所受限。不過，台新人壽的投資組合審慎且具備有效的風險控管，因此有助於將其投資風險維持在可管理的範圍內。中華信評預測，台新人壽2024年的資本強度將會從2021年的普通等級，轉弱至稍弱等級。

在中華信評的基本情境假設中，在台新人壽推出投資型商品並 持續銷售利變型保單的情況下，該公司2022 年的總保費成長將逾20%。由於2022年的基期較高，台新人壽2023年之後的業務成長應會降低至略高於 10%的水準，但由於該公司仍處於擴張階段，成長幅度仍將明顯高於其他同業。

台新人壽「穩定」的評等展望，因台新人壽將持續做為台新金控集團下具核心地位的成員。因此，台新人壽的評等變動方向，將與台新金控集團之集團信用結構的變動方向一致。中華信評預測，未來兩年台新人壽的初年度保費，將可在運用該集團銀行保險商業模式之下取得高度成長。