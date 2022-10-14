央行發布另類澄清稿 前總裁彭淮南的養生早餐「沒有紅酒啦！」

中央銀行今（14）日在粉絲專頁上發布了一條另類「澄清稿」，是有關於央行前總裁彭淮南的早餐菜單，央行小編代為鄭重澄清：「彭前總裁的早餐菜單裡，沒有紅酒啦！」

央行小編說，今早來上班時，剛好在電梯碰到彭前總裁，彭前總裁卸任後，擔任央行無給職的顧問，雖仍心繫國事，但行事低調，常提到在外行走，社會大眾對他非常友善，他心存感激。

不過，彭顧問今日看起來一副若有所思的樣子，小編忍不住上前一問，才知10月11日某節目聲稱揭露彭顧問的健康早餐，但菜單居然包括紅酒，以至於很多熟悉彭顧問的友人，都紛紛致電詢問彭顧問該菜單的真實性，讓他甚感困惑與無奈。

彭顧問跟小編說，那都是未經查證的菜單，不知從哪裡得到的，還盼社會大眾勿信以為真！因此，小編特別在臉書粉絲專頁上幫彭顧問鄭重澄清，「早餐菜單裡沒有紅酒啦！」

某節目聲稱，83歲的彭淮南，退休後擔任央行無給職榮譽顧問，仍每天8點半上班，早餐菜單也曝光，有半顆酪梨、蔬菜沙拉、2片鮭魚、納豆、100％黑巧克力、9粒堅果；他每天會吃5~6種多色蔬果，尤其最愛花椰菜、紅葡萄帶皮吃、喝紅酒，以及煮過的番茄。

節目上甚至還找來醫師，對彭淮南的早餐品評了一番，認為這樣的菜單確實有益身體健康、可保護腦神經。

儘管菜單部分內容有誤，但彭淮南確實自律甚嚴，過去的他習慣在清晨赴大安森林公園快走，搬了新家後，好天氣時仍會到大安森林公園散步，適逢雨天，彭淮南就會選擇中正紀念堂、在有屋頂的迴廊裡伸展筋骨。他曾說過自己運動並非興趣，而是為了健康，在飲食上也格外節制，或許這就是他即使年逾80歲，依舊神采奕奕的秘訣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康