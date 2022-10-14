2022金融生活調查 國人14%無儲蓄、近2成1周籌不到10萬

金融研訓院今公布「2022年台灣金融生活調查」，發現國人儲蓄情形明顯兩極化，存款在24萬元以上約有47%，但有13.6%完全沒有任何儲蓄，尤其有18.8％的民眾無法在一星期內籌到10萬元。

據調查發現，疫情催升財務危機意識，儲蓄超過6個月收入者比例有增加，但國人儲蓄情形明顯兩極化，儲蓄在24萬元以上有47.5%，但「完全沒有儲蓄」者佔13.6%。

在國人整體支應生活能力改善部分，應付房租、水電、食物等生活必要支出，認為非常容易的國人，比例從12.2%上升至27.3%，但仍有近2成緊急籌款能力不足，有18.8%國人無法在1週內籌到10萬元。

調查中也發現，貧富之間金融風險抵抗力的差距擴大，「低所得族群」風險抵抗力變弱，主因通常是沒有應急金、不了解控制開支、所得不敷出，甚至有的是在所得不足的狀況下，買到不適合的保險，造成保費成為生活壓力來源，這些族群沒有儲蓄習慣、盲目跟風投資、債務壓力，都是低所得族群的問題。

此外，也發現20歲到29歲的年輕人，金融素養下滑速度最快，有4成年輕人幾乎接近是「金融文盲」。金融研訓院訪談後發現，年輕人即使沒有儲蓄也想要投資、信用卡高額分期非常頻繁、不懂控制支出變月光族、對信用概念薄弱。

金融研訓院長黃崇哲表示，國人平均金融風險抵抗力分數由2.77分微幅進步至2.88分，但背後卻隱含著不同族群、世代間兩極化的發展，本來好的更好了，原本弱的卻也更弱普惠金融應是拉回脫隊的人，讓脫隊者有機會歸隊，盼各界關注並投入更多資源提升金融素養，強化民眾金融風險抵抗力。