百年淨值風暴！三商壽88歲董座翁肇喜回鍋救財務

「新手上路，請各位高抬貴手，我才上任10天。」10月13日，高齡88歲的三商美邦董座翁肇喜親自主持內湖企業的新總部大樓剪綵典禮，這也是他作為首任董座，睽違多年之後再回鍋的初登場。談到回鍋，他坦言是因「公司很『水』， 不忍被糟蹋！」

當天只見臉色紅潤、腰桿挺拔的翁肇喜精神飽滿，行走靈活自如，氣定神閒，不疾不徐，雙手一一接過貴賓和媒體的名片，耐心回答各方提問，在長達一個多小時的儀式和聯訪中，絲毫未顯疲態。

30年前，政府開放銀行及保險業設立，當時三商美邦人壽的前身—三商人壽，便是由翁肇喜擔任首任董事長，此次他再回鍋，首要任務便是拯救三商壽的財務危機。

此時，正是三商美邦喜憂交加的關鍵時刻。喜，指的是三商美邦人壽正迎向成立30週年的里程碑；憂則指在大環境的升息動盪下，三商壽去年投資失利、淨值陡降，且面臨龐大增資壓力。

啟動史上最大增資、私募

即便今年已歷經二次增資，翁肇喜走馬上任的第一件事，便是公告啟動史上最大10億股的第三次現金增資，這樁增資案的認股基準日為10月26日，最快11月可完成增資，預計可提高RBC（資本適足率）約22至25個百分點。

除了拯救三商壽的財務危機，對縱橫商場數十載，經歷數次金融風暴的翁肇喜而言，更深諳「安定民心」的重要性。

事實上，三商美邦人壽不慎踩雷，買「元大台灣五○反一」大虧，又因俄羅斯債券重傷，董事長陳翔玠和副董事長翁翠君在今年4月14日的董事會後請辭下台，而後董座便懸缺了156天，引起外界譁然，更傳出有壽險子公司之金控欲出手購併。

而這次翁肇喜親自出馬象徵的意義，那就是讓250萬保戶及萬名內外勤同仁能夠放心。他也強調，與金控的合併不是第一選項，現階段公司考慮的是引進有獨特know-how（經營知識）的合作對象，而他自己擔任董座的階段性任務，便是從中協調跟策略投資人的磨合。

「三商美邦是很棒的公司，其實這次升息，我們狀況不比國泰人壽（老牌龍頭）差，其實我們本質完全沒影響，只是做事情、包括資產配置比較保守了一點！」翁肇喜自認，以輩分跟資歷，自己應該還算有份量，能夠代表大股東三商投控的支持和決心。

言談之間，翁肇喜毫不避諱今年上半年，三商美邦的稅前損益呈現67億元新台幣虧損，他表示，這是內部檢討會後嚴謹執行停損的結果，就連73.8億元新台幣的俄羅斯部位，也認列了9億虧損。他比喻，這種做法跟銀行打壞帳、工廠處理賣不完庫存類似，也就是把資產做得非常乾淨實在。

88歲老董回鍋撐30歲三商壽

「所以我想在某方面，實現虧損也是好事情，三商美邦很『水』啊，資產到1.4兆元新台幣，業務部隊也是這麼的強，尤其是南部，我們不輸那些成立更久的老牌同業啊！」

「既然回來了，我很高興，這麼好的公司，不能備受社會的踐踏跟質疑，我回來就代表對公司有信心，也希望鼓舞同仁。」翁肇喜話鋒一轉，再次強調，階段性任務就是要透過增資和私募引進策略投資人強化資本。

而三商集團第二代陳翔玠及翁翠君的去職，翁肇喜也解釋，是「把位子讓出來，留給未來的策略投資人，讓人家自由發揮嘛！」

從過去到現在有不少金控或投資人對三商美邦表達投資興趣，但翁肇喜也埋下伏筆：「三商壽雖然背後是三商投控，但未來何去何從，或者是要按照政策，怎麼做才是對大家都最好的，至少我當董事長是這樣子優先考慮，沒有一定的堅持，也沒有股東放不放手的問題。」

「我都已經88歲了，日子過的快活一點也好，也希望不用天天來上班啊！」翁肇喜參雜著流利的國、台語，語氣輕快地與媒體閒聊。然而，在88歲老董座的回鍋掌舵下，三商美邦人壽是否能順利在而立之年度過難關，重返榮耀，外界也等著看。

（本文出自2022.10.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）