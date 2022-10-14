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掌握關鍵趨勢 「凱基鑫觀點」投資論壇人氣爆棚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
升息循環進入下半場，資產配置種穩健品質。
升息循環進入下半場，資產配置種穩健品質。

美國聯準會Fed鷹派升息衝擊市場，第4季全球經濟還會受到那些因素影響？台股是否將回歸基本面？凱基證券為協助投資人在此關鍵時機做好資產布局配置，攜手財訊雙週刊舉辦「凱基鑫觀點」2022全球投資趨勢展望論壇，由凱基證券財富管理副總經理阮建銘、財訊社長謝金河及台經院景氣預測中心主任孫明德三位專家針對國內外經濟發展提出分析，台北、台中及高雄三場論壇場場爆滿，逾千名投資人到場。

台股近期修正壓力大增，即是受到Fed鷹派升息、美股重挫牽動，因此「美國升息何時到頂？」成為論壇現場投資人最急迫關心的議題。阮建銘表示：「利率政策就像經濟的溫度計，全球通膨問題短期不易降溫，但只要能掌握升息循環位階，做好資產配置調整並進行長期投資，即使歷經高通膨報酬仍穩健。」建議投資人現階段要保持投資彈性，以股債多元平衡配置，穩健應對當前市況波動。

為讓投資人更精準掌握升息下半場的投資策略，阮建銘運用能受用一輩子的升息循環資產配置圖，從美國升息循環的目前位置，說明投資人當下應著重優質龍頭股，減碼體質相對弱勢的小型股，簡單又精準的一路解析至升息循環見頂後的投資策略，引起投資人高度興趣，更加肯定凱基證券專業理財團隊。

凱基證券落實以客戶為中心及值得信賴的核心價值，甫獲2022財訊金融獎「最佳券商服務獎」優質獎，顯示凱基專業且全方位的服務，深獲客戶推薦。凱基證券將持續秉持「致力于您的富足人生」的品牌宣言，以重視風險、穩健前行的理念，持續提供多元完整的產品服務，幫助投資人迎向無限富足的未來。

美國升息 凱基證

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