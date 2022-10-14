快訊

士林馬籍女大生命案…檢警訂下周二解剖相驗 已安排家屬來台

教學文／解封衝日本花日幣 當地刷卡、台灣換匯有眉角

快下載！這些LINE免費貼圖「永久使用」 這2款有40種表情可用

墮落天使債券擁「三多」報酬表現完勝美國公債

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
Fallen Angel 債券報酬表現完勝美國公債。 資料來源：Bloomberg、Insight 資料期間：2004/10～2021/12 台新投信整理
Fallen Angel 債券報酬表現完勝美國公債。 資料來源：Bloomberg、Insight 資料期間：2004/10～2021/12 台新投信整理

Fallen Angel Bonds（墮落天使債券）具有「高品質債券」、「降評推升超額報酬潛力」、「升評創造收益機會」等三大優勢，報酬表現明顯較美國公債勝出，如債券在降評1年內，較美國公債超額報酬高達8.6%；降評1~2年內，較美國公債超額報酬高達5.4%；降評超過2年，較美國公債超額報酬達4.9%。雖然全球進入升息循環，導致債市大幅修正，但估計美債殖利率最快在升息終點前1-4個月見頂，Fallen Angel集中於BB券，企業體質健全，信用利差可望縮窄，漲升行情值得期待，目前正是布局好時機。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，Fallen Angel債券信用品質較佳，有超過九成債券發行人為BB級，與之相比，非投資等級債券指數僅有50%為BB級。此外，Fallen Angel債券由較大的企業所組成，這些企業原為投資等級，從資本市場籌資能力通常較強，有更大的潛力與動力爭取將信用評級上升，因此，Fallen Angel債券享有較低的違約率及更多信評調升的比例。

李怡慧表示，Fallen Angel債券不管降評或升評皆有獲利機會，當經濟成長趨緩或是衰退，債券信評易轉為負面，投資等級債券被降評至非投資等級的機會增加，有利於Fallen Angel債券可能獲取超額報酬，因為越多降評，Fallen Angel債券因被超賣導致的折價越多，投資人的投資成本也越低，因而推升超額報酬潛力。反之，在債券上調至投資等級信評前12個月，通常市場較信評公司提前反映而推升債券價格，Fallen Angel債券報酬率表現往往勝過一般非投資等級債券，如果投組內有許多將被升評的債券，也會有較佳收益機會。本基金增持兩年內被降評的新天使，掌握Fallen Angel債V型反轉最甜蜜階段。

債券 美國公債

延伸閱讀

Fallen Angel 債券擁「三多」 報酬表現完勝美國公債

美國國債規模暴增 緊縮貨幣政策能撐多久？

保險業接軌新版ICS影響大 金融白皮書提稅制建言

投資另類資產 法人喊加碼

相關新聞

看英國情報頭子備戰諍言 陳冲：台灣應積極推出數位新台幣應戰

「不要誤會，我說的是金融戰，正確地說，應該是金融競爭的衍生戰役」。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，雙十國慶...

解封後衝向日本囉 是在台灣先換好日圓還是到日本刷卡比較划算？

邊境終於解封，不少民眾首選就是衝向日本，而且日圓最近又直直落，此時國人去日本旅遊顯得更超值。出發前當然要先想好錢要怎麼換...

群益投信Q4展望 RISE策略掌握觸底反彈抗通膨

群益投信展望第4季，儘管市場不確定性仍多，不過基於企業獲利預估仍表現不差，甚至有望觸底回升，且主要股市評價具吸引力，長線...

高齡金融剝削倍增 藍促防制、重罰

過去五年，高齡詐欺被害人成長數高達百分之一二八，國民黨立院黨團昨提出三點具體要求，包括要求金管會研擬防制高齡金融剝削機制...

金管會兩道紅線…大股東干政 最重將拔董事代表

金管會今年連續針對新光金、開發金「大股東干政」重罰，昨天宣布對大股東干政畫出兩道紅線，明訂金控、銀行大股東若對經營決策有...

台幣匯率逼近32元

美國9月通膨數據公布前，匯市觀望氣氛濃厚。大型國銀交易室主管指出，受台股昨（13）日收盤大跌270點、失守萬三關卡衝擊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。