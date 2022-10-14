美國聯準會（Fed）9月再度升息3碼，自今年3月以來已累積升息12碼，合庫為滿足客戶對美元高利定存需求，現推出「e起挺永續 十在好美利」外幣數位存款定存優利專案，美元定存三個月期年利率3.28%，六個月期年利率3.58%！

為應對居高不下的通膨壓力，美元持續升息，台幣、美元利差逐漸擴大，合庫為利客戶搭上美元升息浪潮，同時呼應企業社會責任，減少碳足跡，提高數位平台使用率，推出「e起挺永續 十在好美利」外幣數存優利定存專案，活動期間自111年10月17日至11月4日，以新台幣結購或自他行匯入之新資金，並透過個人網銀、行動網銀APP以合庫外幣數位帳戶承作定存，單筆只要達1,000美元起，即可享有三個月期年利率3.28%，六個月期年利率3.58%的優惠利率。此次專案合庫更推出「新資金優惠倍數」活動，活動期間內，只要是新資金，不同資金來源可獲得不同定存承作倍數回饋，惟每人總承作定存上限為5,000美元，詳情請詳閱專案活動網頁及DM。

本次優惠專案不需搭配任何理財產品，提供客戶高利率、低門檻的外幣優利專案，活動期間結束或額滿即提前截止。合庫也同時提供「夜間換匯」、「匯率到價」推播通知服務，隨時掌握鎖定匯率，若利用網路平台以新台幣結匯，還可享有減碼優惠，歡迎舊朋友、新朋友一起來參加。