快訊

士林馬籍女大生命案…檢警訂下周二解剖相驗 已安排家屬來台

教學文／解封衝日本花日幣 當地刷卡、台灣換匯有眉角

快下載！這些LINE免費貼圖「永久使用」 這2款有40種表情可用

「e起挺永續 十在好美利」外幣數存優利定存專案

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

美國聯準會（Fed）9月再度升息3碼，自今年3月以來已累積升息12碼，合庫為滿足客戶對美元高利定存需求，現推出「e起挺永續 十在好美利」外幣數位存款定存優利專案，美元定存三個月期年利率3.28%，六個月期年利率3.58%！

為應對居高不下的通膨壓力，美元持續升息，台幣、美元利差逐漸擴大，合庫為利客戶搭上美元升息浪潮，同時呼應企業社會責任，減少碳足跡，提高數位平台使用率，推出「e起挺永續 十在好美利」外幣數存優利定存專案，活動期間自111年10月17日至11月4日，以新台幣結購或自他行匯入之新資金，並透過個人網銀、行動網銀APP以合庫外幣數位帳戶承作定存，單筆只要達1,000美元起，即可享有三個月期年利率3.28%，六個月期年利率3.58%的優惠利率。此次專案合庫更推出「新資金優惠倍數」活動，活動期間內，只要是新資金，不同資金來源可獲得不同定存承作倍數回饋，惟每人總承作定存上限為5,000美元，詳情請詳閱專案活動網頁及DM。

本次優惠專案不需搭配任何理財產品，提供客戶高利率、低門檻的外幣優利專案，活動期間結束或額滿即提前截止。合庫也同時提供「夜間換匯」、「匯率到價」推播通知服務，隨時掌握鎖定匯率，若利用網路平台以新台幣結匯，還可享有減碼優惠，歡迎舊朋友、新朋友一起來參加。

定存 合庫 新台幣

延伸閱讀

上奇 Q3每股賺1.6元

勞動部啟動觀光人力跨部會專案媒合 北部門檻月薪三萬

疫苗採購保密30年惹議 吳澤成：已修正緊急採購規範

傅崐萁憂玉里、高寮大橋流標延宕 吳澤成允專案處理

相關新聞

看英國情報頭子備戰諍言 陳冲：台灣應積極推出數位新台幣應戰

「不要誤會，我說的是金融戰，正確地說，應該是金融競爭的衍生戰役」。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，雙十國慶...

解封後衝向日本囉 是在台灣先換好日圓還是到日本刷卡比較划算？

邊境終於解封，不少民眾首選就是衝向日本，而且日圓最近又直直落，此時國人去日本旅遊顯得更超值。出發前當然要先想好錢要怎麼換...

群益投信Q4展望 RISE策略掌握觸底反彈抗通膨

群益投信展望第4季，儘管市場不確定性仍多，不過基於企業獲利預估仍表現不差，甚至有望觸底回升，且主要股市評價具吸引力，長線...

高齡金融剝削倍增 藍促防制、重罰

過去五年，高齡詐欺被害人成長數高達百分之一二八，國民黨立院黨團昨提出三點具體要求，包括要求金管會研擬防制高齡金融剝削機制...

金管會兩道紅線…大股東干政 最重將拔董事代表

金管會今年連續針對新光金、開發金「大股東干政」重罰，昨天宣布對大股東干政畫出兩道紅線，明訂金控、銀行大股東若對經營決策有...

台幣匯率逼近32元

美國9月通膨數據公布前，匯市觀望氣氛濃厚。大型國銀交易室主管指出，受台股昨（13）日收盤大跌270點、失守萬三關卡衝擊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。