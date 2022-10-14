快訊

士林馬籍女大生命案…檢警訂下周二解剖相驗 已安排家屬來台

教學文／解封衝日本花日幣 當地刷卡、台灣換匯有眉角

快下載！這些LINE免費貼圖「永久使用」 這2款有40種表情可用

台灣高鐵信用卡購票優惠 即日起大幅開放發車前29天前預訂

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
為提供旅客更便利的購票服務，台灣高鐵即日起「標準車廂對號座卡友優惠」預購日期，將由現行發車前四天，大幅開放到發車前29天之各車次。記者楊文琪／攝影
為提供旅客更便利的購票服務，台灣高鐵即日起「標準車廂對號座卡友優惠」預購日期，將由現行發車前四天，大幅開放到發車前29天之各車次。記者楊文琪／攝影

台灣高鐵公司（2633）與各大銀行合作推出的「信用卡購票優惠」，長期以來廣受卡友好評。為提供旅客更便利的購票服務，即日起「標準車廂對號座卡友優惠」預購日期，將由現行發車前四天，大幅開放到發車前29天之各車次，且比照一般對號座車票的預購規定，每逢周五及周六，即可至多預訂四周後至周日之車票。「標準車廂對號座卡友優惠」提供旅客以銀行信用卡紅利點數折抵票價，最多可折減全票票價三成（等同票價七折），歡迎旅客多加利用，輕鬆享受優惠、便利的高鐵旅程。

台灣高鐵「信用卡購票優惠」提供合作銀行的信用卡卡友，以折抵紅利點數或支付部分費用等方式，享高鐵「標準車廂對號座卡友優惠」以及「商務車廂升等優惠」二種優惠方案。旅客可透過台灣高鐵網路訂票系統及手機T-EX行動購票App之「信用卡優惠專區」預訂，或至各車站售票窗口購買。本次調整後，旅客均可預購29天內之高鐵車票；同時，部分銀行還提供刷卡滿額免費升等之權益，歡迎旅客購票前預先查詢所持信用卡之相關高鐵購票優惠並多加利用。

台灣高鐵公司提醒旅客，因各銀行優惠規則不同，本優惠專案係由系統先提供優惠票價，後續再由各發卡銀行依個別規定扣抵紅利點數，如紅利點數不足時，發卡銀行將另外收取票價差額或升等費用，敬請旅客於使用「信用卡購票優惠」前，務必事先確認持有足夠的信用卡紅利點數，或有免費的優惠資格，以免影響權益。以「商務車廂升等優惠」為例，如旅客乘車區間較短，或持敬老、愛心及孩童票者，依部分銀行升等條件就可能發生扣抵紅利點數或支付加價金額後，升等票價高於商務車廂原價之情況，敬請旅客特別注意。

信用卡 紅利點數

延伸閱讀

大陸最北高鐵 「哈伊高鐵」全線開工建設

交易虛擬貨幣 高鐵台中站搶案逮1嫌

高鐵台中站191萬搶案 1人涉準強盜遭聲押、主嫌在逃中

市議員質疑瞞高鐵百萬現金搶案 中市府說話了

相關新聞

看英國情報頭子備戰諍言 陳冲：台灣應積極推出數位新台幣應戰

「不要誤會，我說的是金融戰，正確地說，應該是金融競爭的衍生戰役」。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，雙十國慶...

解封後衝向日本囉 是在台灣先換好日圓還是到日本刷卡比較划算？

邊境終於解封，不少民眾首選就是衝向日本，而且日圓最近又直直落，此時國人去日本旅遊顯得更超值。出發前當然要先想好錢要怎麼換...

群益投信Q4展望 RISE策略掌握觸底反彈抗通膨

群益投信展望第4季，儘管市場不確定性仍多，不過基於企業獲利預估仍表現不差，甚至有望觸底回升，且主要股市評價具吸引力，長線...

高齡金融剝削倍增 藍促防制、重罰

過去五年，高齡詐欺被害人成長數高達百分之一二八，國民黨立院黨團昨提出三點具體要求，包括要求金管會研擬防制高齡金融剝削機制...

金管會兩道紅線…大股東干政 最重將拔董事代表

金管會今年連續針對新光金、開發金「大股東干政」重罰，昨天宣布對大股東干政畫出兩道紅線，明訂金控、銀行大股東若對經營決策有...

台幣匯率逼近32元

美國9月通膨數據公布前，匯市觀望氣氛濃厚。大型國銀交易室主管指出，受台股昨（13）日收盤大跌270點、失守萬三關卡衝擊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。