台灣高鐵信用卡購票優惠 即日起大幅開放發車前29天前預訂

台灣高鐵公司（2633）與各大銀行合作推出的「信用卡購票優惠」，長期以來廣受卡友好評。為提供旅客更便利的購票服務，即日起「標準車廂對號座卡友優惠」預購日期，將由現行發車前四天，大幅開放到發車前29天之各車次，且比照一般對號座車票的預購規定，每逢周五及周六，即可至多預訂四周後至周日之車票。「標準車廂對號座卡友優惠」提供旅客以銀行信用卡紅利點數折抵票價，最多可折減全票票價三成（等同票價七折），歡迎旅客多加利用，輕鬆享受優惠、便利的高鐵旅程。

台灣高鐵「信用卡購票優惠」提供合作銀行的信用卡卡友，以折抵紅利點數或支付部分費用等方式，享高鐵「標準車廂對號座卡友優惠」以及「商務車廂升等優惠」二種優惠方案。旅客可透過台灣高鐵網路訂票系統及手機T-EX行動購票App之「信用卡優惠專區」預訂，或至各車站售票窗口購買。本次調整後，旅客均可預購29天內之高鐵車票；同時，部分銀行還提供刷卡滿額免費升等之權益，歡迎旅客購票前預先查詢所持信用卡之相關高鐵購票優惠並多加利用。

台灣高鐵公司提醒旅客，因各銀行優惠規則不同，本優惠專案係由系統先提供優惠票價，後續再由各發卡銀行依個別規定扣抵紅利點數，如紅利點數不足時，發卡銀行將另外收取票價差額或升等費用，敬請旅客於使用「信用卡購票優惠」前，務必事先確認持有足夠的信用卡紅利點數，或有免費的優惠資格，以免影響權益。以「商務車廂升等優惠」為例，如旅客乘車區間較短，或持敬老、愛心及孩童票者，依部分銀行升等條件就可能發生扣抵紅利點數或支付加價金額後，升等票價高於商務車廂原價之情況，敬請旅客特別注意。