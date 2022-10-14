看英國情報頭子備戰諍言 陳冲：台灣應積極推出數位新台幣應戰

「不要誤會，我說的是金融戰，正確地說，應該是金融競爭的衍生戰役」。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，雙十國慶，紐約時報刊出一篇專訪英國情報頭子Jeremy Fleming專文，談的是俄烏戰爭的前景，但新聞的焦點，反而是他呼籲西方應注意北京在科技方面的挑戰，其中金融人的目光自然聚焦在中國大陸人行的數位貨幣（DCEP）。也正因如此，利多出盡，第二天F氏在RUSI（皇家聯合研究所）的演講，反而缺少媒體大篇幅的關注。

按理說，RUSI是英國首席國安智庫，Fleming又是媒體口中的Spy Chief，其統領的GCHQ（政府通訊總部）具有政府國安會的地位，F在RUSI談話，應會引發高度注意，只是世人常被007電影誤導，以為MI6（軍情六處）才是情報中樞，從而F的演說未獲應有的重視。但在前後兩天的專訪及演講中，F都切到同一要害，就是中國大陸數位貨幣在戰略上的重要性。

當然，F氏在用詞遣字上，很會英國紳士慣常的委婉表達，例如談到「與世界其他兩個核子強權的直接競爭、偶或衝突時，在兩者中，俄國是比較好應付的(more manageable)」。隻字未提中國大陸，但中國大陸一字呼之欲出，或許這就是英國人的說話藝術。

陳冲說，由F談話顯示，北京在監控、導航、量子計算等科技方面，居於領先地位 ，「而所研發的主權數位貨幣，雖係用於交易、追蹤，也可以在類似制裁俄國的國際行動中，使中國得以規避」。這點與新世代金融基金會以往發表的觀點相似 ，以DCEP型態出現的數位人民幣，雖只是主權貨幣的數位化，也許並無其他陰謀，但在類似俄國被逐出SWIFT以配合國際金融制裁時，基於人民幣在國際清算已漸露頭角，是SDR（特別提款權）的成分幣，又有人民幣跨境系統CIPS可以轉圜，西方在金融制裁方面，恐不能游刃有餘，而要付出重大代價。

陳冲認為，Fleming的憂慮，並非無據，如果金融戰開打或發動金融制裁，盤點手頭武器，北京比莫斯科顯然更不好相與，美方對長期擁有的金融優勢，難免感到不安。最近上海合作組織集會，儼然東方北約，也更強化去年擴大規模的m-Bridge（已有BIS、香港金管局、泰國央行、阿聯酋央行及人民銀行加入），未來金融制裁的有效性將更添變數。

白宮在今年3月及9月，兩度針對數位戰略提出政策說明，而且一反聯準會以往保守的態度，要求跨部會發展數位貨幣，其中戰略意義，不言可喻。

陳冲說，自己從2006年起即在報端呼籲研發software-based currency，基金也從2017年起不時籲請研究數位貨幣，當然央行可能認係狂想，也可能認為小國寡民，尚無迫切需要，但如當局認應靠攏美國，不宜空口乞憐，總應證明手中有牌 ，及本身的戰略價值。既然自許為科技島，中央銀行也不時發表數位貨幣的研究成果，何不積極推出數位新台幣，以科技成果說明所謂Non-NATO ally不是空言，在金融戰（if any）方面，我們也可有些角色。