創櫃板再添生力軍 聚賢研發公司10月20日辦理登錄前籌資

櫃買中心創櫃板再添生力軍，聚賢研發股份有限公司今年10月20日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

由推薦單位國立中興大學管理學院出具創新創意意見書的聚賢研發公司，以提供科技廠生產設備為主軸，為具有設備安裝服務及開發能力的專業供應商，該公司運用核心技術能力，專致於傳載自動化與特殊氣體供應系統等半導體產業的設備服務；並提供科技廠房內廠務端供應管/線路，及連結廠務系統與新進國外原廠製程設備供應管線規劃設計、安裝等工程服務，該公司開發的設備零組件產品皆導入減碳、提升效能等設計思維，其並將在今年底公開第一份永續報告書。

聚賢研發公司自10月13日起揭示其籌資資訊，10月20日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站( https://dsp.tpex.org.tw )的創櫃板公司頁籤，點選認購籌資資訊項下的辦理中籌資資訊，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入創櫃板公司籌資系統進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。