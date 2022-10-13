快訊

國立大學碩學士占比連年升 師憂生源失衡恐損頂大競爭力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不放棄安泰銀合併案 國票金再喊話：此案將創造三贏

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
國票金控發重訊表示，與安泰銀簽定股份轉換契約屆期終止。圖／國票金提供
國票金控發重訊表示，與安泰銀簽定股份轉換契約屆期終止。圖／國票金提供

國票金控（2889）與安泰銀行（2849）股份轉換案今日屆期終止。國票金晚間再次強調，去年底依據「金控法」26條規定，雙方分別經董事會通過召集股東會，在無任何股東聲明異議情況下， 雙方股東會經特別決議，國票金以73%的高度贊成比例通過，安泰銀行以99%的高度贊成比例通過本次併購案；主管機關雖具准駁裁量權， 但要求以高於法律規定之董事會同意比例，在國票金控現有的董事會結構，股東權益考量不同，現實上有其困難。

國票金表示，因為少數股東主張本案有「金控法」45條之適用，而提起董事會及股東會決議合法性訴訟，導致併購程序延宕，並因此遭主管機關以訴訟案及董事會未有高度比例共識為由，核予緩議。而昨日商業法院已宣判國票金勝訴，確認國票金與安泰銀的股份轉換案，無「金控法」45條之適用問題，董事會及股東會之決議均屬合法有效。

國票金認為，商業法院的判決深具指標意義，對利害關係人交易之認事用法及適用範圍等，建立依循標準，有助於未來金融同業併購案件減少不必要的紛爭，本案判決對國票金雖屬一小步，對我國金控史確是一大步，未來對國內金融整併業務具有重大貢獻。

對於董事會未有高度比例共識問題，國票金也說明，因為國票金目前是國內唯一實施產金分離政策的民營金控，也就是說，單一股東集團持股均不高於10%，股東結構自然多元、董事會意見自然多樣，這是商業民主常態。主管機關對於金融機構合併案雖具准駁裁量權，但要求以高於法律規定的董事會同意比例，在國票金現有之董事會結構，股東權益考量不同，「現實上有其困難」。

國票金總經理蘇松輝表示，將銀行業務納入金控業務範疇，為既定的發展方向，符合公司最大利益，也符合政府金融整併政策，並有利於國內的金融穩定，且為絕對多數股東所支持，對於部分董事成員的不同意見，充分予以尊重，但在遵法的程序上向來秉持最嚴謹態度，經內部法遵單位及外部法律顧問，重重檢視、完成法定程序。

他也強調，本次未能在所簽定之股份轉換契約期限內完成併購程序最後一哩路，深表遺憾。本案推進是國票金、安泰銀及政府三贏的局面，未來將持續努力與董事會溝通，積極尋求併購機會，擴大金控綜效，在評估適當條件及程序下，未來亦不排除與安泰銀重啟談判之選項。

國票金控 股東會 安泰銀行

延伸閱讀

與安泰銀合併案破局 國票金重申將積極尋求併購機會

合併案破局 國票金：不排除與安泰談判

國票金、安泰銀合併 破局

電信兩大合併案解決痛點…NCC快做決斷

相關新聞

金融大股東干政還有未爆彈？金管會證實：有檢舉案

金融大股東干政恐還有未爆彈。金管會銀行局副局長童政彰說，大股東干政的檢舉和陳情案，「我們陸續都有接到」，都會依照行政程序...

「888888」連號鈔票又來囉！ 第21期特殊號鈔券27日開標

鈔券收藏家注意！中央銀行今（13）日公告，委託台灣銀行定期拍賣特殊號碼鈔券，例如流水號碼「888888」等吉祥連號數字最...

股匯雙殺 新台幣收31.889元創5年9個月新低

市場觀望美國9月通膨數據，台股今天大跌失守萬三關卡，新台幣兌美元今天收盤收31.889元，貶5分，創下2017年1月以來...

不放棄安泰銀合併案 國票金再喊話：此案將創造三贏

國票金控（2889）與安泰銀行（2849）股份轉換案今日屆期終止。國票金晚間再次強調，去年底依據「金控法」26條規定，雙...

新台幣匯率是否貶破32元？匯銀主管：這數字很關鍵

美國9月通膨數據公布前，匯市觀望氣氛濃厚。大型國銀交易室主管指出，受到台股指數今（13）日收盤大跌270點、失守「萬三」...

國票金：與安泰銀簽定股份轉換契約 今日屆期終止

國票金控（2889）今（13）日晚間發布重訊指出，國票金董事會通過與安泰銀行（2849）簽定股份轉換契約，以股份轉換方式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。