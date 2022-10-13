不放棄安泰銀合併案 國票金再喊話：此案將創造三贏

國票金控（2889）與安泰銀行（2849）股份轉換案今日屆期終止。國票金晚間再次強調，去年底依據「金控法」26條規定，雙方分別經董事會通過召集股東會，在無任何股東聲明異議情況下， 雙方股東會經特別決議，國票金以73%的高度贊成比例通過，安泰銀行以99%的高度贊成比例通過本次併購案；主管機關雖具准駁裁量權， 但要求以高於法律規定之董事會同意比例，在國票金控現有的董事會結構，股東權益考量不同，現實上有其困難。

國票金表示，因為少數股東主張本案有「金控法」45條之適用，而提起董事會及股東會決議合法性訴訟，導致併購程序延宕，並因此遭主管機關以訴訟案及董事會未有高度比例共識為由，核予緩議。而昨日商業法院已宣判國票金勝訴，確認國票金與安泰銀的股份轉換案，無「金控法」45條之適用問題，董事會及股東會之決議均屬合法有效。

國票金認為，商業法院的判決深具指標意義，對利害關係人交易之認事用法及適用範圍等，建立依循標準，有助於未來金融同業併購案件減少不必要的紛爭，本案判決對國票金雖屬一小步，對我國金控史確是一大步，未來對國內金融整併業務具有重大貢獻。

對於董事會未有高度比例共識問題，國票金也說明，因為國票金目前是國內唯一實施產金分離政策的民營金控，也就是說，單一股東集團持股均不高於10%，股東結構自然多元、董事會意見自然多樣，這是商業民主常態。主管機關對於金融機構合併案雖具准駁裁量權，但要求以高於法律規定的董事會同意比例，在國票金現有之董事會結構，股東權益考量不同，「現實上有其困難」。

國票金總經理蘇松輝表示，將銀行業務納入金控業務範疇，為既定的發展方向，符合公司最大利益，也符合政府金融整併政策，並有利於國內的金融穩定，且為絕對多數股東所支持，對於部分董事成員的不同意見，充分予以尊重，但在遵法的程序上向來秉持最嚴謹態度，經內部法遵單位及外部法律顧問，重重檢視、完成法定程序。

他也強調，本次未能在所簽定之股份轉換契約期限內完成併購程序最後一哩路，深表遺憾。本案推進是國票金、安泰銀及政府三贏的局面，未來將持續努力與董事會溝通，積極尋求併購機會，擴大金控綜效，在評估適當條件及程序下，未來亦不排除與安泰銀重啟談判之選項。