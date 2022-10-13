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金控大股東手伸太長 金管會最重可撤其董事代表

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導

金控或銀行大股東「手伸太長」介入公司經營，金管會最重可撤銷或停職其董事代表。金管會宣布已備查銀行公會修正的金控與公司治理實務守則，將大股東與公司聯繫互動時、劃出紅線，金融大股東想了解、或對公司建議案，都須透過其法人董事，禁止逕自介入。

銀行局副局長童政彰說，10月初已備查該自律規範，即日起就請公會轉知各會員銀行，該自律規範視同金融業遵法範圍的一環，一旦違規，視為違反內稽內控，依情節輕重，最重可對公司處最高5000萬罰鍰、對該大股東派任的法人董事做解職或停職。

依銀行法129、61-1條、金控法54-1、60條，分別對銀行或金控違反內稽內控、有礙健全經營時，可處罰鍰、經理人減薪、最重還可處解任或停職董事或經理人等。

過去金管會處分新光大股東吳家、開發大股東辜家等，都有引用金控法相關條款做處份，包括罰鍰、減薪、停職公司董事等。

據金管會備查銀行公會修正金控、銀行公司治理自律規範，增訂大股東與公司間溝通互動應遵循的三大原則。

一、大股東想知悉公司經營時，原則應透過指派委任的法人董事，必要時法人董事可邀公司經理人陪同與該股東溝通，並由公司將溝通狀況作成紀錄；也就是說，大股東一律只能透過法人董事「關心」公司事務，而非直接參與會議。

二、大股東會董事會議案、或公司經營決策有建議時，也應由委任的法人董事，在董事會或功能性委員會上提出，做意見交流與議和，禁止大股東逕自召集會議、或以其他不當方式介入公司決策。

三、大股東就其所獲悉的公司重大訊息，在消息公開揭露前應負有保密義務，且不得利用該資訊做內線交易。

另外，銀行公會也增訂董事長職務行使相關規範，包括若董事長需長期異地辦公、居家或視訊等遠距辦公，須確保職務有效性；另，金控或銀行董事長請假，職務代理的規定，要求董事長代理人需符合「產金分離」原則，禁止代理人是其他產業的負責人。

股東會 金管會

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