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泰安產險響應國際盲人節 推QR Code全語音朗讀功能

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導

泰安產險為響應國際盲人節，推出電子保單新增「QR Code全語音朗讀功能」，為方便讓視障者客戶得以透過智慧型手機即時聽取投保內容，與保險保障的完整資訊，建立關懷有愛、閱讀無礙的金融友善服務。

結合數位科技，泰安產險藉由智慧型手機搭配無紙化的電子保單，讓視障者在保險過程中不再受限第三人的協助與幫忙，隨時掌握基本的保險權益，實現公平、合理與便利的保險服務。泰安QR Code全語音朗讀功能，僅須「開啟、選擇、讀取」簡易的三步驟。第一步驟：智慧型手機「開啟」語音朗讀功能，第二步驟「選擇」掃描電子保單或要保書的QR Code，第三步驟「讀取」，即時聽取保險內容的完整資訊。

泰安產險長期關注不同客群所需，開發多元的溝通方式與服務管道，近年來投入多項關懷弱勢族群專案，包含：全台服務據點持續深化友善教育訓練、設立友善服務窗口、無障礙設施等；推動「手語翻譯服務」，聽語障客戶可經由家人或業務員事前撥打泰安0800客服專線、LINE或E-MAIL預約手語翻譯人員，經由線上平台提供手語翻譯，確保聽語障客戶獲得清晰且正確的保險訊息。

對於身心障礙人士及高齡族群，安排專人說明保險商品內容、了解相關權益，或辦理理賠申請等業務。此外，泰安官網建置「金融友善服務專區(無障礙網頁)」，設有網路投保與理賠報案等暖心服務，亦是業界唯一成立24小時真人客服中心，全方位打造服務零時差的體驗。

保險 智慧型手機 保單

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