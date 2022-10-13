新台幣匯率是否貶破32元？匯銀主管：這數字很關鍵

美國9月通膨數據公布前，匯市觀望氣氛濃厚。大型國銀交易室主管指出，受到台股指數今（13）日收盤大跌270點、失守「萬三」關卡衝擊，熱錢賣超台股逾百億元並小幅匯出約3億美元，新台幣匯率終場貶值5分，收在31.889元，為五年九個月新低，總成交量為13.9億美元。

匯銀主管指出，美國關鍵數據出爐前，市場屏息以待，但美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）先前公布數據顯示，物價上漲壓力仍然持續。9月PPI和去年同期相比上漲8.5%，略低於8月的8.7%增幅，高於預期，市場憂心，美國聯準會（Fed）將持續鷹派升息。

匯銀主管表示，台股今日重挫，引發熱錢小幅撤出，新台幣匯率今天最低貶至31.908元，反而吸引大量出口商進場拋匯，「匯市主要是以進出口商的實質需求為主，外資雖匯出但量並不大，老大（指央行）也沒有太多的調節。」

展望後市，匯銀主管說，美國公布的9月CPI數據十分關鍵，如果通膨數據依舊高於預期，聯準會將維持激進升息步調，對新台幣等主要亞幣走勢不利；預估短期內，新台幣匯率將位於31.7~32元區間波動。

央行統計顯示，美元指數今天微幅上漲0.03%，非美貨幣多數對美元貶值，僅星元一枝獨秀、兌美元逆勢升值0.17%。

另外，台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶值0.45%，日圓下挫0.46%，人民幣與新台幣匯率貶幅分別為0.37%和0.16%。