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金管會抓金控大股東干政 最重董事代表撤職

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會銀行局今表示，已備查銀行公會修正的金控、銀行公司治理實務守則，當中新增金控大股東干政條款。記者戴瑞瑤／攝影
金管會銀行局今表示，已備查銀行公會修正的金控、銀行公司治理實務守則，當中新增金控大股東干政條款。記者戴瑞瑤／攝影

金管會今年連續針對新光金、開發金「大股東干政」重罰，大股東干政條款也出爐，明訂金控、銀行大股東若對經營決策有意見，須透過其董事代表人在董事會或功能性會議表達，不得自行找高階經理人開會討論，違反最重撤銷其董事代表職務，即日起上路。

金管會銀行局今表示，已備查銀行公會修正的金控、銀行公司治理實務守則，當中新增金控或銀行與大股東間的溝通互動原則，明訂大股東與公司溝通，應透過大股東所指派的董事代表，董事代表如有必要，可邀請經理人陪同與大股東溝通，並應由金控、銀行做溝通紀錄。

第二，若大股東對董事會議案或公司經營決策有建議時，應由其董事代表於董事會或功能性委員會上提出，進行意見交流與議合，不得自行召集會議，或以其他方式不當介入公司決策。

銀行局副局長童政彰表示，未來將透過內控程序來檢視，看銀行或金控是否確實做到，違反的話最嚴重可視為內控未確實執行，依照銀行法與金控法內控缺失，罰鍰200萬元到5000萬元，最重可撤銷大股東指派的董事代表職務。

繼新光金、開發金後，是否還有其他金控大股東干政的相關檢舉？童政彰表示，相關調查中案件不會對外透露，接到相關檢舉會依行政程序來處理。也鼓勵內部人或外部單位，發現有不遵守公司法令或風管程序的情事，可透過檢舉人制度做檢舉。

股東 新光金 金管會

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