國銀前八月挺中小企業 放款新增4,011億元

金管會今（13）日公布，本國銀行前8月對中小企業新增放款達新台幣4011億元，已提前達到年度新增放款3500億元目標，且增幅是歷年來第三高，前8月對中小企業放款最積極的銀行是第一銀行、永豐銀行、土地銀行。

金管會統計，截至今年8月底止，國銀對中小企業放款餘額達9兆898億元，較上月底增加262.11億元，8月單月新增放款261.65億元，相較前一個月減少289.6億元。前8月新增放款4011億元，提前達成年度新增放款3500億元目標，目標達成率115%，

今年前8月對中小企業放款最積極的前五大銀行，依序為第一銀行新增放款433億元、永豐銀行新增放款369億元、土地銀行新增放款333億元、中信銀新增放款330億元、兆豐銀行新增放款290億元。

金管會銀行局副局長童政彰表示，今年至8月底為止新增放款金額4011億元，相較去年同期5807億元減少，最主要原因是過去兩年2021、2020年，對於企業提供相關紓困貸款力道皆已到位，而因企業紓困貸款也都陸續到期，因此部分企業會陸續按月攤還本金，不過他表示，今年前8月增加餘額是歷年來同期第三高。

據金管會統計，今年8月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為65.40%，較上月底1.10個百分點；占民營企業放款餘額比為68.80%，月減1.12個百分點；此外，今年8月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.27%，與上月底相同。

針對截至今年8月底止，放款餘額最高的前5大銀行，分別是第一銀行9097億元、合作金庫8328億元、台灣企銀7150億元、華南銀行6797億元、兆豐銀行6261億元。