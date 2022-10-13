金融大股東干政還有未爆彈？金管會證實：有檢舉案

金融大股東干政恐還有未爆彈。金管會銀行局副局長童政彰說，大股東干政的檢舉和陳情案，「我們陸續都有接到」，都會依照行政程序處理，若有不法事證，一定會依法處理。

市場已傳出，繼新光大股東吳家、開發辜家後，已有另一家金控集團大股東已遭金管會盯上。

金管會今宣布10月已備查銀行公會修正金控、銀行公司治理實務守則，增訂大股東與公司溝通間的三條紅線，並即日起透過公會轉知各會員銀行。

童政彰說，即便是銀行公會自律規範仍視同金融業遵法體系的範圍內，一旦違規，視為違反內稽內控，最重可處董事停職或解職、對公司處罰鍰。

這三道紅線包括：

一、大股東想知悉公司經營時，原則應透過指派委任的法人董事，必要時法人董事可邀公司經理人陪同與該股東溝通，並由公司將溝通狀況作成紀錄；也就是說，大股東一律只能透過法人董事「關心」公司事務，而非直接參與會議。

二、大股東會董事會議案、或公司經營決策有建議時，也應由委任的法人董事，在董事會或功能性委員會上提出，做意見交流與議和，禁止大股東逕自召集會議、或以其他不當方式介入公司決策。

三、大股東就其所獲悉的公司重大訊息，在消息公開揭露前應負有保密義務，且不得利用該資訊做內線交易。

媒體關心目前金管會是否有大股東干政案件處理中？童政彰說，檢舉和陳情案時刻都有，包括內部吹哨或是外部人發現「我們陸續都有接到」，都會依行政程序處理。

他說，各金融業本來就有內部吹哨檢舉制度，大股東與公司互動間的紅線畫出來後，相關法規更明確，銀行和金控都要照這規則走，一旦違規，就會依法辦理。