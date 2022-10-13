瑞士信貸風暴 逾七成銀行已停售相關商品

被市場點名雷曼兄弟翻版、瀕臨破產危機的瑞士信貸集團，金管會已掌握本國銀行在台銷售狀況。銀行局副局長童政彰說，目前已逾七成銀行都已停售瑞士信貸發行債券和結構型商品，其他銀行則採取不主動推薦、或僅限銷售給專業投資人。

童政彰說，目前銀行端銷售瑞士信貸相關商品，都以透過特定金錢信託的海外債券、或是結構型商品為主，銷售對象包括專業投資人、和一般客戶，又以銷售給一般客戶較多。

據金管會掌握，各銀行銷售政策已有兩大管制措施，一、集中度管理，銷售單家發行機構以20%為限。例如一家銀行銷售瑞士信貸集團發行的商品限20%，超過就不會再賣。

二、預警機制。包括瑞信集團信評、CDS等會關注，包括CDS市場變化都已做相關預警。

至於各銀行銷售瑞信商品，也採取兩大措施，一、商品銷售多數銀行停售政策少數採取不主動推薦，若客戶詢問也會限制在專業投資人做銷售對象。

童政彰說，目前銷售量大的前十家中，有七家都停售，整體來看，應有逾七成銀行都停售瑞信發行的商品。

二、客戶關懷面，他說，有些客戶看到訊息，想要做贖回，相關銀行有提供贖回報價，目前銀行都表示流動性都是正常。

童政彰也說，因為是期中贖回，報價部分客戶會有虧損，銀行會有提供補償措施，個案跟客戶談，提供客戶優惠或是手續費減免等。就目前狀況，都是詢問為主。