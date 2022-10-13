星展銀行2022永續素養大調查 碳排認知較去年提升42%

星展銀行（台灣）積極倡議永續，並連續第二年與社企流及願景工程基金會發起「2022永續素養大調查」。結果顯示在全球積極推動淨零及政府宣布淨零碳排目標區動下，民眾對碳排議題認知大幅提升42%，16-30歲的年輕世代永續認知表現最佳，而41-60歲永續行動力最高。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，永續是星展集團的核心策略之一，為了具體落實永續，星展除了明訂「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」與「創造超越銀行業的影響力」三大發展重心，更進一步發布脫碳目標和淨零路徑。在台灣，我們也積極將永續精神與業務結合，推出多項市場首創的永續金融產品，同時號召員工參與永續素養大調查，以認識更多永續議題，進而採取行動。

星展銀行（台灣）、社企流與願景工程基金會針對一般大眾進行「永續素養大調查」，以認知題、行動題 2 種題型進行調查，共發展50道題目，吸引約5,000名民眾參與。在填答者中，41-60歲（1,700人）、31-40歲（1,161人）、16-30歲（1,500人）填答人數相近，並有超過8成填答者居住於六都，以製造業、服務業從業人員為最大宗。

「2022永續素養大調查」針對14 題去年認知度較低的關鍵題，於今年調查中再次提問，發現在全球淨零趨勢及政府宣布「2050 淨零碳排」目標的鼓勵下，民眾對於碳排相關題目的認知度自33.39%增加約 14 個百分點至 47.43%，成長率高達 42%。

相較去年，認知度降低最多的 3 大題目為：台灣森林覆蓋率（降低36.16個百分點）、台灣偏鄉教育現況（降低17.91個百分點）及保障跨國同婚的法源（降低7.15個百分點）；而用水面向今年雖有微幅提升（增加 5.55 個百分點），但仍是連續兩年認知排名最後的面向。整體來說，民眾對生態保育、氣候變遷等環境議題（增加 10.91 個百分點）的認知度提升幅度較貧富差距、水電用量等社會議題（增加 5.81 個百分點）高。

分析各世代永續認知狀況，可以發現 16-30 歲世代在 8 成的議題上都超過整體平均，表現最佳； 31-40 歲居於末位，永續認知最需提升。而41-60 歲則是在政治發聲與社會公平兩面向表現優於其他世代，顯見對於政治與社會議題的投入度較高。

從「行動題」表現來看，高達9成填答者表示曾在食、衣、住、行、育樂端採取永續行動。其中在育樂面向，有超過 7 成民眾更偏好以消費支持兼容經濟，高於捐款（54.50%）及擔任志工（38.00%）。以世代觀察，則發現 41-60 歲不論在食、衣、住、行、育樂各面向的行動數據皆優於其他世代，具有最高的永續行動力。

在實際行動選項中，調查顯示民眾在「自備容器購買飲料」（69.10%）、「網購使用循環包材」（62.90%）行動度最高；「選購電動汽機車」（15.90%）、「購買 ESG 共同基金」（21.30%）、「購買綠電」（23.10%）則較低。

為進一步倡議永續和鼓勵全民參與實踐，星展銀行（台灣）與社企流及願景工程基金會將在10月15日、16日於華山文創園區，舉辦為期兩天的「永續行動嘉年華」策展，邀請致力展現永續精神的30 位知名公眾人物及5家具代表性的社會創新組織：教育領域「均一平台教育基金會」、環保領域「綠藤生機」、社會兼容領域「One-Forty」、食農領域「鮮乳坊」、城鄉發展領域「甘樂文創」，深度解析台灣永續趨勢，希望以輕鬆有趣的方式，讓公民更認識永續，將永續融入生活。