全盈+PAY攜2022榮町國際動漫祭 綁定台新@GOGO卡享5%回饋

全台動漫迷引頸期待的「2022榮町國際動漫祭」今 (13)日 於中山堂盛大開幕，將展開為期1個月(10/13-11/13)嘉年華活動，並集結音樂表演、動漫歌曲大賽及逾100家商販供民眾體驗，同時更打破過去活動常態，首度以「全館無現金支付」形式進行。全盈+PAY為讓更多消費者感受無現金支付的便利性，將正式成為此次「2022榮町國際動漫祭」電子支付合作夥伴，並提供消費者雙重支付優惠，共同創造無「現」可能！活動期間，全館使用 全盈+PAY 支付，即可累積與折抵全家便利商店會員點數，消費1元即可累積1點，300點即可折抵1元；綁定台新銀行指定信用卡，筆筆享最高5%回饋。

全盈+PAY致力於串聯食衣住行、吃喝玩樂等多元生活場景，「2022榮町國際動漫祭」為全台為期最長的動漫祭，其由「寶益興國際發展股份有限公司」主辦，並由「台北市政府商業處」與「榮町商圈暨城內社區發展協會」協辦，活動現場不論是玩夾娃娃機、Switch，或是體驗美甲美睫、女僕咖啡館，皆須以非現金支付方式消費。

全盈+PAY 為助攻「2022榮町國際動漫祭」實踐無現金支付場景，凡活動期間使用 全盈+PAY，不僅消費皆可累積「全家」點數，同時再享台新、華南、上海商業銀行加碼回饋，如使用全盈+PAY綁定台新銀行@GOGO卡消費，不限金額消費，筆筆享最高5%回饋；綁定華南銀行實體帳戶，完成一筆50元以上之交易，即贈「全家」購物金50元；首次綁定上海商業銀行信用卡，首筆支付金額享20%回饋，且在周遭商圈的全家便利商店、屈臣氏、天仁茗茶、貢茶等特約通路購物亦同享優惠。

此外，透過「全家」APP成為 全盈+PAY 會員，不僅新會員享有「全家」Let's Café 經典美式註冊禮，每月1日全盈會員日更可享「全家」Let’s Café中杯經典拿鐵買3送3優惠，且筆筆消費皆可累積「全家」點數，隨時隨地享受生活無「現」可能。