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金總白皮書4大建言出爐 籲建置勞退自選機制

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

金融總會今（13）天發布「111年金融建言白皮書」，內容擬定4大金融建言主題，包括「提升金融市場發展動能」、「強化金融科技發展與資通安全」、「落實永續發展」及「相關法規檢討與調適」等，共提出24項建言議題、38則具體建議作法。

針對提升金融市場發展動能部分，白皮書中提到，修正勞工退休金條例，為勞工退休金自願提繳部分，建置公、民營併存的自選投資架構，讓有自行提撥的退休金勞工，能依照意願投資由民營機構設計及管理，並經主管機關審核通過之金融商品。

其次，建立個人投資儲蓄帳戶機制（TISA），以及開放證券商受託買賣外國有價證券業務得辦理融資及出借業務；放寬期貨自營商業務範圍暨建立斷線立即刪單之機制；以函釋明示或修法完善家族信託之法制及稅制，以消解實務辦理之疑慮等措施。

強化金融科技發展與資通安全方面，金總建議，金融創新監理沙盒與涉及跨局業務試辦案件，建立單一窗口，協助跨局間業務溝通與輔導；其次，國家發展基金投資評估審議委員會，新增「金融科技產業」組別；第三、推動電子票據作業機制及法規鬆綁，使依照電子簽章法簽發之票據可全面開放使用，電子本票得作為執行名義並據以強制執行；第四、強化虛擬通貨平台及交易業務之消費者保護措施等措施。

落實永續發展主題中則提到，一、將融資租賃業者納入介接「個人化資料自主運用（MyData）平臺」之服務提供者，以提供多元、便利之線上融資租賃服務，滿足民眾及中小企業融資需求，落實普惠金融，支持社會經濟永續發展。

二、建議對年齡為七十歲以上之非專業投資人，於符合公平對待高齡客戶相關自律規範之情形下，開放可推介適合其投資之高齡金融商品；三、推動國內金融業採用國際「科學基礎減量目標倡議」（SBTi），依金融業特性採科學化方式進一步研擬協助企業達成減碳目標。

另外，針對相關法規檢討與調適部分，白皮書寫到，國際保險業務分公司（OIU）之租稅優惠期將於2025年2月4日到期，建議將免稅期間從10年增加至15年；二、銀行保險業營業稅5%稅率適用期間不宜過長，建議落日期間為8年（2014年至2022年）。

三、為提升證券商交割專戶客戶分戶帳使用效益，建議開放客戶分戶帳資金得轉存定存於符合一定資格條件之銀行，且客戶分戶帳資金得運用安全性高及價值穩定之金融商品，並新增電子支付帳戶作為投資人分戶帳之出入金管道。

四、接軌實施新版ICS對保險業經營、保險市場及保戶之影響甚鉅，建議應依自身國情狀況擬定在地化之資本標準，並調整給付海外投資人之利息所得預提稅款扣繳標準等措施。

勞工退休金 保險

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