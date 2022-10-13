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高齢金融剝削倍增 藍籲增防治機制、加重機構罰款

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
高齡者金融剝削受害者常見特質。圖／國民黨團提供
高齡者金融剝削受害者常見特質。圖／國民黨團提供

台灣2025年將達到超高齡社會，65歲以上人口將達20％，等於每5人就有1人是高齡者；過去5年，高齡詐欺被害人成長數更高達128％，國民黨立院黨團今提出三點具體要求，包含要求金管會研擬防治高齡金融剝削機制，如金融機構經查獲高齡金融剝削屬實，須加重罰鍰，另處罰董事長、總經理等負責人，嚴重者應撤照。

其次是對於創新高齡商品及服務，以符合高齡者金融需求，包括高齡者安養信託、商業型逆向抵押貸款、年金保險、長照保險及健全一般金融服務。

第三是強化高齡者金融消費教育宣導，並研擬提供金融科技相關協助應用服務，改善高齡者術問落差問題。

根據國發會資料顯示，台灣人口連續兩年負成長，從2019年2360萬人，下滑到2021年2338萬人。台灣在2018年進入高齡社會，2025年將達到超高齡社會，等於65歲以上人口數將占25％。比對警政署資料，60歲以上人口在詐騙被害人統計上也逐年攀升，2016年到2021年間，60歲到69歲被害人成長35％，70歲以上成長更高達128%。

國民黨立委謝衣鳳說，年滿65歲以上客戶，從2018年至今逐年攀升，高齡金融消費權利卻沒有被保障。立委費鴻泰也說，2018年到2022年9月，高齡人口消費爭議案件，比往年都多很多，尤其是保險業。

國民黨團總召曾銘宗說，銀行銷售金融商品時，有四項重大缺失，第一是理專長期對超過65歲高齡者投資時，沒有確認高齡者的健康；第二是理專為爭取業務，轉介高齡者借錢買投資型保單；第三是賣不恰當商品、風險性太高商品給銀髮族；第四是對重大損失爭議案件未積極處理。

國民黨團要求金管會研擬剝削機制等三點要求，呼籲金管會盡速做出回應，也將會在財委會要求金管會，必須落實保護銀髮族金融消費權益。

近七年金融評議中心受理件數變化。圖／國民黨團提供
近七年金融評議中心受理件數變化。圖／國民黨團提供
高齡者需慎防的四種行銷話術。圖／國民黨團提供
高齡者需慎防的四種行銷話術。圖／國民黨團提供
國民黨立法院黨團今天召開「高齡金融消費者權益在哪裡」記者會。圖／國民黨團提供
國民黨立法院黨團今天召開「高齡金融消費者權益在哪裡」記者會。圖／國民黨團提供
金管會去年對25家金融機構實施「銀髮族金融消費者保護」金檢六大缺失。圖／國民黨團提供
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國民黨 金管會 保險

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