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永續投資2030年在台大爆發 個人財富3,420億美元將投入

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
渣打發布2022永續金融報告書，永續投資可望在2030年底前在台灣大爆發，預期有3,420億美元的投資實力。圖/資料照片
渣打發布2022永續金融報告書，永續投資可望在2030年底前在台灣大爆發，預期有3,420億美元的投資實力。圖/資料照片

以「解鎖個人投資潛力」為題的渣打銀行2022年永續金融報告書指出， 2030年底前，全球將有高達8.2兆美元的個人財富轉向永續投資標的，為納入調查的全球10個成長型市場中各項ESG專案提供資金來源。

在台灣，也將有3,420億美元的個人投資會納入以氣候變遷相關為主的ESG 投資標的，不僅推動永續轉型，並適時填補台灣在推動能源轉型與資源分配，以及食物和水資源短缺等重大議題時，所產生的資金缺口。

根據渣打銀行調查，台灣投資人對永續投資抱持高度興趣，動能來自於不斷累積的國內財富以及活躍的投資人口。預期2030年底前，高達3,420億美元的個人財富將會投入各項永續投資，其中，有超過 40% 的投資者對因應氣候變遷議題的投資標的表達高度興趣。

調查指出，台灣投資者關心的三大 ESG 優先事項包括：氣候變遷與碳排放（42%）、能源轉型與資源分配（31%）、食物和水短缺（30%）。

報告中也發現，便於入門的投資生態環境與投資透明度是投資者對於ESG標的以外，最關心的議題。唯有了解投資者的需求並克服市場特定障礙，才有機會讓投資者將想法轉化為實際行動，推動3,420億美元的資產轉向永續投資標的。

台灣投資者在評估永續投資機會時，主要遭遇的障礙包括：是否容易瞭解（50%）、對低報酬高風險的預想 （49%）、可比較性（48%）。

在引導資金轉向永續投資的過程中，金融機構扮演極為關鍵的角色來協助投資人跨越這些障礙。透過投資者行為和投資需求分析，渣打的永續金融報告提出以下明確指引，供金融機構與投資人參考：

一、以數位平台提供多元市場的各項投資方案，將永續投資的自主權交還給投資人。

二、提供清晰且透明的訊息。

三、以資訊導向提供投資建議，並搭配投資者對ESG 優先順序的偏好配對投資標的，來降低投資者的疑慮。

「個人絕對有能力成為變革的催化劑」，渣打財富管理全球主管 Marc Van de Walle 指出，研究顯示只要能消弭投資人心中的障礙，全球高達8.2兆美元的個人投資將會源源不絕流入永續投資標的。在納入調查的10個市場中，與 ESG 相關的首要議題無外乎與氣候變遷、環境污染、貧困、腐敗、食物短缺和能源安全息息相關，而這也與投資者最感興趣的領域相互呼應。

越來越多的投資人希望他們的資金在創造財富之餘，更能對環境和社會帶來正面影響，並且有極高的意願將 ESG 相關標的從利基投資納入主流投資策略。

因應投資議題逐漸轉向永續，如何運用ESG原則來定位產業契機與個別企業的投資線索，是投資佈局時的重要決策參考。渣打表示，為鼓勵投資人透過海外股票 /ETF市場布局永續，全面調降最低申購金額及最低手續費，以提供更多優惠的方式，協助台灣投資人永續投資的多元配置，實踐全球永續發展的共同目標。

ESG

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