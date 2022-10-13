國安基金進場比金管會護盤早是政治考量？操盤手這樣說

立法院今天上午司法及法制委員會，針對國安基金與退撫基金運用聽取專題報告與質詢，針對萬一台股因非經濟因素持續大跌怎麼辦，國安基金操盤手、執行秘書阮清華答詢表示，政府護盤是跨部會合作，不是靠國安基金單一來護，行政院針對護盤也開過很多次會，只是這次和過去有點顛倒，過去是金管會先有護盤政策出台動作，最後國安基金才進場，這次護盤變成國安基金先進場，但沒有政治性考量。立委則是質疑就是因為行政院有政治考量，所以才讓國安基金先進場。

立委曾銘宗質詢國安基金護盤成效，並質疑萬一外資大幅出場，國安基金有沒有對策？對此阮清華表示，今年來外資匯出200億美元左右，10月後大部分轉為淨匯入，萬一有外資大舉匯出離場，國安基金會盡力處理。曾銘宗質疑國安基金進場是政治考量，認為過度政治考慮會傷害國安基金護股市的功能。阮清華對此表示，國安基金決定進場時，台股跌幅達到25%，並沒有考慮到政治問題，純粹是為穩定市場。

曾銘宗反駁「你（指阮清華）沒政治考量但行政院有」，萬一股市跌不停，因為非經濟因素或者兩岸變化等等重挫，國安基金怎麼做？阮清華表示，護盤會跨部會來合作，不是靠國安基金單一來護，曾銘宗建議國安基金、金管會都應該要向行政院反映，不要讓行政院以為國安基金、金管會很行，但其實兩者個工具有限、籌碼有限。阮清華對此表示，其實行政院開很多次會，這次和過去有點顛倒，過去是金管會先有動作，國安基金才進場，這次變成國安基金先進場。曾銘宗表示，不一樣就是這次是政治考量。