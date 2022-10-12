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第一金證券成立數位發展事業群

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

第一金證券今(12)日宣布新成立數位發展事業群，負責推進公司數位轉型與數位金融服務，由資訊部副總經理暨資安長吳泳文出任事業群主管。

第一金證券董事長陳致全表示，今年是第一金證券數位轉型元年，去年上任即與團隊就策略發展凝聚共識，並確立數位轉型、資安先行的中長期經營方針。除今年2月設置資安長並成立數位發展會議外，現在更進一步調整組織，整合前端服務單位與後端系統支援單位升格為事業群，下轄數位金融部及資訊部，負責全公司數位策略與執行，期待整合資源、簡化流程，加速數位轉型效率。

第一金證券總經理李美芳表示，以往每個營業員或客服員可服務範圍受侷限，但服務數位化後，例行作業可由資訊工具執行，將資源傾注在深化客戶服務上，讓更多客戶享有VIP級有溫度的服務，提升「心占率」。第一金證券「e鍵開戶」App、一銀「iLEO」App可同步開立數位證券戶及交割銀行戶，提供免臨櫃且快速順暢的線上開戶流程，未來可提供更深廣金融服務。

對於數位發展事業群主管，陳致全指出，吳泳文擁有20多年證券商電子商務經驗，是同業電商發展的先驅，期許數位發展事業群成為公司數位轉型的火車頭。

吳泳文表示，將優先衝刺數位化、數位優化來強化公司數位競爭力。目前公司已投入諸多經費及人力強化基礎建設，將陸續完成核心主機升級、新一代機房等系統建置，優化核心系統的效能，讓交易更順暢；資安是另一重點，今年初完成的OTP（一次性密碼）及雙因子認證，未來將加強每個端點的安全防護，增強防駭強度及資安韌性。

在增進客戶體驗部分，目前大戶交易系統、高頻交易系統可滿足高交易量客戶的需求，將持續針對每個服務環節進行痛點盤查與體驗優化。

第一金證券 資安 數位金融

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