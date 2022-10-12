元大人壽啟動樂齡守護列車 教年長者防金融詐騙
元大金控（2885）旗下元大人壽響應主管機關推動普惠金融，落實公平待客原則，積極推出高齡友善服務，繼今年年初舉辦「銀髮微笑 有愛無礙」關懷弱勢長者及身障者活動後，鑒於近年來金融詐騙新聞頻傳，有許多銀髮長者受害，元大人壽特別推動「樂齡守護列車」，於9月28日前進台中市南區國光里，針對高齡長者宣導金融防詐騙，並透過有助於刺激腦部、提升長者專注力的彩色疊疊樂桌遊，讓長輩們在學習防詐知識外，更可藉由疊疊樂的積木堆疊感受人生風險發生的可能性及如何轉嫁風險。
台灣即將在2025年步入超高齡社會，屆時超過65歲的人口數將佔總人口的20%。元大人壽預見超高齡社會將為我們的生活及社會帶來的改變，也會有更多的高齡長者需要協助，故元大人壽內部特別發起員工自由提案，鼓勵同仁持續發想更多可協助高齡長者的金融友善服務，提供更具便利性及符合友善原則的服務予高齡長輩們，以善盡企業社會責任。其中一案便是為了讓高齡長者可以輕鬆學習防金融詐騙知識，特地將防詐騙秘笈以生動的圖文呈現在金融教育課程中，藉由「樂齡守護列車」元大志工們以詼諧有趣的演繹，將防詐騙的情境生動地傳達給參與活動的長輩們。
9月28日於台中市南區國光里舉辦的「樂齡守護列車」活動，來參加的長輩們都顯得興致勃勃，無論上課或玩遊戲都非常專注，現場有位93歲的阿嬤也熱情跟元大人壽的志工說:「這個活動對我們老人家甲讚，剛好可以趁這個機會到外頭活動活動，防詐騙的課也很有用，我們少年的時候社會沒有這麼發達，到現在我連手機都還不太會用，所以真的很容易被騙。我看新聞報導詐騙也都專門找我們這些老人家騙」。還有許多參加活動的長輩也都稱讚疊疊樂遊戲很有意思，有人說：「對我們這些上了年紀的人，風險預防是遠遠勝過後續的補救，畢竟年紀大了，禁不起一次太大的風險傷害，就像疊高的積木一樣，倒了可能就再也沒有辦法疊起來了」。
元大人壽並針對電話客服持續作出優化，首先在優化電訪服務這一項，針對65歲以上之要保人在申請重大權益契約變更項目時，增加了電訪關懷服務，並配合長者慣用的語言(如閩南語)，由熟悉該語言的同仁進行電訪服務，以確保保戶能清楚了解保單內容及保單權益；而「高齡、身障080客服優先派線服務」則是另一項金融友善措施，藉由080客服專線引導，透過身份證字號的輸入，比對出高齡者及身障者優先派線，避免較長的等候時間。另，在理賠服務方面，亦設有高齡者及身障者之快速通關機制，上線迄今也受理超過200件理賠案件。通過全面優化高齡友善服務，元大人壽希望讓高齡長者感受到我們的待客如親，不怠慢，積極打造樂齡便利的貼心服務，讓每位長輩在元大人壽就像在自己家一樣感到安心有保障。
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