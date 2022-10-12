精誠成立「精誠微雲」微服務技術團隊 並公布成功案例

因應微服務快速的成長需求，精誠集團宣布成立全新微服務品牌「精誠微雲」，正式跨足微服務市場。集結近200名軟體開發技術人才，打造最專業的微服務技術團隊，為企業客戶提供更易更新、快速發布、彈性擴充的雲原生應用，加速企業客戶數位轉型腳步，預估明年集團微服務營收可望倍數成長。

精誠微雲董事長吳文舜表示，微服務軟體架構可輕鬆更新、快速部署大規模的應用服務，並可以彈性擴充，促使大型網路服務公司到大型企業，紛紛以擁抱微服務為數位轉型的重點，成為與雲服務相輔相成，能真正發揮軟體應用價值的新興架構。我們也觀察到一家大型企業動輒就有上百個需要用微服務架構翻新的系統，可見未來十年台灣微服務市場擁有巨大潛力，而精誠微雲也將成為精誠集團朝『企業應用微服務架構首選夥伴』邁進的起手式。

然而，隨著企業使用微服務越多，後端應用系統也需要跟著現代化，因此企業的微服務應用將會從前台逐步擴展到中台以及後台系統。因此，具備行業知識以及瞭解傳統大型系統的技術團隊，成為企業成功導入微服務的最重要關鍵。

吳文舜表示，精誠微雲擁有近200位技術人力，其中有100位是具備行業知識的微服務專家，團隊持有相關證照50張，是市場具有最多領域專家的微雲服務供應商。透過專業技術團隊服務以及精誠集團資源整合，我們目標希望在第一年可以累積到100個相關成功案例。

精誠集團目前在銀行、證券、保險、醫療、製造供應鏈、交通等六大領域已有成功案例。針對銀行系統架構，有專為銀行打造的微服務多雲混合平台；另外也針對證券業提供帳務損益中心與容器調度平台，緩解長期系統高負載與崩潰問題，並且透過大量壓力模擬測試，顯示擁有微服務架構系統，處理速度可從分鐘級加速到秒級；疫情嚴峻的現今，除醫療量能緊繃，視訊看診需求也大增，精誠微雲便透過微服務架構為醫療院所規劃新版HIS電子病歷系統，解決醫療業面臨的難題。