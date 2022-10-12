外資雙向操作、出口商撐盤 新台幣由貶轉升2.8分

台股今（12）日午盤後回穩，在外資雙向有買有賣，新台幣兌美元今由貶轉升，加上出口商撐盤，央行也不急著出手穩匯，終場台幣升值2.8分、以31.839元作收，台北外匯市場成交金額11.57億美元。

台股今開盤一度下殺摜破「萬三」，午盤出現急拉翻紅，收在13081.24點、下跌24.79點，成交量1815.57億元；三大法人賣超166.83億元。匯市則在外資雙向及出口商賣匯出籠下，終場以小值2.8分作收。

匯銀人士指出，今匯市相較昨日明顯量縮，早盤外資仍持續匯出，因此盤初一度貶破31.900元價位，但觸及此價位後出口商「很興奮」，轉為積極拋匯賣美元，加上下午外資轉為匯入，整體來看今外資雙向操盤，缺乏美元買盤下，盤末後繼無力，終場台幣收紅。

匯銀人士說，央行今日也沒有太大動作，畢竟今日成交量已縮小，加上出口商賣壓出籠，「今天不需要老大（央行）」，跟昨日相比，央行動作明顯小很多。

至於外資為何由匯出轉匯入？匯銀人士強調，目前匯市主要由消息面主導，今下午陸股跳漲，加上英鎊反彈但動非美貨幣反彈，影響外資資金動向，因此午後台幣也呈現偏升盤勢。

匯銀人士認為，市場短線持續關注美國消費者物價指數（CPI）數據，消息面會持續主導盤勢，加上到了一定匯價後市場也會獲利了結，預計短期國際匯市也不會有太大波動。