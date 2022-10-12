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日圓貶破146 創24年新低 專家：貶值趨勢不變 可分批換

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
日圓兌美元匯率12日盤初貶破146日圓。路透
日圓兌美元匯率12日盤初貶破146日圓。路透

日圓兌美元匯率12日盤初貶破146，刷新1998年8月以來、24年新低點，引發市場對於日本央行（BOJ）是否再次出手干預匯率的預期。外匯分析師指出，日本央行關注的是匯率走貶速度，而不是參考絕對數字，因此研判只要不走貶太快，就不會急於出手干預，但日圓貶值方向不變，民眾仍可持續分批換匯。

日圓12日盤中一度貶破146，創日本央行上月22日干預日元匯價以來的低水準，市場質疑日本政府投入8.4兆日圓（約6400億元新台幣）阻貶動作失效。

不過，日本內閣官房長官松野博一重申，針對過度的外匯波動，將採取適當的因應措施；日本財務大臣鈴木俊一也持堅定立場說，仍將持續密切關注外匯市場動向。鈴木俊一昨日也提到，在此次G20會議當中，應會討論到貨幣政策緊縮有波及到全球經濟的可能性。

對於日圓持續走貶，國銀外匯分析師說，以日圓基本面來看，日本政府持續寬鬆，美日利差持續擴大，日圓長期還是走貶，若貶值速度過快，日本央行應還是會繼續干預。

分析師認為，今日盤初日圓又貶破新高，但日本央行在意的是匯率走貶速度，而不是絕對數字，只要日圓不要走貶太快，日本央行應還不會急於出手干預，現階段日本央行還可接受，現在都以口頭干預為主。

分析師說，目前市場對於日圓偏觀望，主要是擔心日本央行突然出手干預，因此在交易上就不會大量做多或做空，因此日圓雖仍會持續偏扁，但走勢會以緩貶為主，未來日圓匯率緩慢貶至150也有機會。

至於旅遊需求，分析師認為，日圓便宜趨勢不變，有出國換匯需求者，若有急迫需求其實可直接換匯，若不急著出國，仍建議採取分批換匯策略更安全，以免買在太高價位。

日本央行 日圓匯率

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