證交所擴大徵才 尋找會計、法務、商管、資訊人才加入

臺灣證券交易所宣布擴大徵才，由於近年推動資本市場不斷前進及國際化，除推展專業化傳承，更積極迎接數位轉型之浪潮，致力推動監理科技應用、提升交易處理、強化資安韌性、推動數位平台業務、提升資訊服務等業務，期待充滿學習熱情及創新理念的人才加入，擴大招募會計、法務、商管、資訊等4大類別、計32名新進人員，詳細資訊請參閱證基會網站招募專區。

為提升臺灣資本市場國際競爭力，臺灣證券交易所表示，這次預計擴大招募會計、法務、商管、資訊等4大類別、計32名新進人員，包括會計人員8-10名、法務人員1-2名、財金人員2-3名、業務規劃人員1-2名、資通安全人員6人、應用系統開發人員5名、系統與網路管理人員5名、大數據與資料科學人員4名，歡迎踴躍報名參與。

臺灣證券交易所表示，一向善盡社會責任並重視員工福利，曾獲評選為「友善職場」優良事業、「公益夥伴」及「幸福企業獎」一星級企業，致力營造優良的工作環境、重視員工身心健康及人才培育，向為臺灣證券交易所「以人為本」的組織職志，新進人員除享勞、健保外，臺灣證券交易所提供每一位員工團保、伙食、交通津貼、獎金、退休金、旅遊補助、健康檢查、子女教育補助、托兒津貼、員工協助方案EAPs等多項福利措施，還有多樣化社團活動及多元化之國內外教育訓練，讓員工之工作、生活均得以平衡。

111年度新進人員招募之報名期間，自即日起至111年10月24日（星期一）止，一律採網路報名。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/twse20221112