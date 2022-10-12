快訊

獨／疫苗採購封存30年…審計部報告曝光 指「應公開採購執行情形」

證交所擴大徵才 尋找會計、法務、商管、資訊人才加入

聯合報／ 記者鄒秀明╱台北即時報導
為提升臺灣資本市場國際競爭力，臺灣證券交易所表示，這次預計擴大招募會計、法務、商管、資訊等4大類別、計32名新進人員。本報資料照片
為提升臺灣資本市場國際競爭力，臺灣證券交易所表示，這次預計擴大招募會計、法務、商管、資訊等4大類別、計32名新進人員。本報資料照片

臺灣證券交易所宣布擴大徵才，由於近年推動資本市場不斷前進及國際化，除推展專業化傳承，更積極迎接數位轉型之浪潮，致力推動監理科技應用、提升交易處理、強化資安韌性、推動數位平台業務、提升資訊服務等業務，期待充滿學習熱情及創新理念的人才加入，擴大招募會計、法務、商管、資訊等4大類別、計32名新進人員，詳細資訊請參閱證基會網站招募專區。

為提升臺灣資本市場國際競爭力，臺灣證券交易所表示，這次預計擴大招募會計、法務、商管、資訊等4大類別、計32名新進人員，包括會計人員8-10名、法務人員1-2名、財金人員2-3名、業務規劃人員1-2名、資通安全人員6人、應用系統開發人員5名、系統與網路管理人員5名、大數據與資料科學人員4名，歡迎踴躍報名參與。

臺灣證券交易所表示，一向善盡社會責任並重視員工福利，曾獲評選為「友善職場」優良事業、「公益夥伴」及「幸福企業獎」一星級企業，致力營造優良的工作環境、重視員工身心健康及人才培育，向為臺灣證券交易所「以人為本」的組織職志，新進人員除享勞、健保外，臺灣證券交易所提供每一位員工團保、伙食、交通津貼、獎金、退休金、旅遊補助、健康檢查、子女教育補助、托兒津貼、員工協助方案EAPs等多項福利措施，還有多樣化社團活動及多元化之國內外教育訓練，讓員工之工作、生活均得以平衡。

111年度新進人員招募之報名期間，自即日起至111年10月24日（星期一）止，一律採網路報名。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/twse20221112  

資本市場

延伸閱讀

證交所宅在家學習網 10月推各類ETF金融商品說明

台股大跌 法人：限空令穩定信心

漢神巨蛋15億改裝5500坪 專區匯聚JIMMY CHOO等夢幻鞋

永不放棄！才認損長榮賠3819萬元 中環再砸3億買陽明

相關新聞

兆豐銀再推Google Pay最高10％助陣 估可望年成長250%

行動支付爆發大解密！兆豐銀行統計發現，自推出Apple Pay綁卡10%回饋後，不僅使用人數短短2個月增加20%，交易金...

資產重分類為壽險解套? 金管會：顧及逾1700萬保戶心理

國內7家壽險9月底自結淨值比慘跌，金管會昨宣布，會計研究發展基金會已於10月7日作出解釋並列出指引，保險業如擬進行金融資...

證交所擴大徵才 尋找會計、法務、商管、資訊人才加入

臺灣證券交易所宣布擴大徵才，由於近年推動資本市場不斷前進及國際化，除推展專業化傳承，更積極迎接數位轉型之浪潮，致力推動監...

立委質疑總統介入國發基金投資如興 龔明鑫：完全無關

國發基金投資牛仔褲代工大廠如興，如興卻傳財務問題，導致國發基金投資近15億可能血本無歸，國民黨立委翁重鈞批評國發基金決策...

台灣防疫保單理賠逼近1,000億元 大型金控都被迫增資

防疫保單理賠激增之下，台灣的保險公司陷入苦撑，連大型金控公司也不得不因為損失而增資。

救淨值急上路 南山人壽進行資產重分類

壽險業淨值風暴急拆引信，為順應壽險業爭取重編財報將金融資產重分類，金管會昨宣布，會計研究發展基金會已於十月七日作出解釋並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。